Grande Fratello, Francesca De André contro Mila Suarez: "Gli darei due sberle"

Gli animi di questa edizione del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, si sono accesi sin da subito. Infatti, i telespettatori dai primi giorni ha potuto assistere ad alcune liti tra Cristian Imparato e Michael Terlizzi. Tuttavia, sembra che i due ad oggi abbiano trovato un punto d’incontro.

Invece sembra difficile vedere un’amicizia tra Francesca De André e Mila Suarez. Ormai sia gli inquilini nella Casa che i telespettatori hanno capito che non scorre buon sangue tra le due ragazze, e negli ultimi giorni si sono trovate spesso a battibeccare. Al centro di ogni lite sembra esserci sempre Gennaro Lillio, ragazzo che piace ad entrambe.

La lite

Durante il pranzo, in cui erano presenti tutti i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, inizia una pesante discussione tra Francesca De André e Mila Suarez. La figlia di Cristiano non avrebbe preso bene il dietrofront fatto dalla marocchina sul cambiare stanza da letto: “Ieri hai detto che volevi andare via dalla stanza! Allora non dire ca**ate, l’hai detto tu che volevi cambiare: l’ho sentito dalla tua bocca. Forse ti aspettavi che (Gennaro Lillio n.d.r) ti dicesse ‘no dai ti prego resta qua’”.

Francesca De André continua a sfogarsi anche dopo il pranzo, continuando ad inveire contro Mila Suarez durante una chiacchierata con Guendalina Canessa: “Deve levarsi dal ca**o, non la voglio avere intorno. Due sberle gli darei. Ringraziasse che siamo qui dentro, sennò mi girerei e gli darei quattro ceffoni messi bene proprio. Così imparerebbe a rispondere”.

Come poi possiamo leggere su “Twitter“, in molti hanno visto Francesca De André mentre accusava Mila Suarez di essersi rubata sigarette, i trucchi ed anche dei vestiti. Tanti telespettatori però prendono le difese della marocchina, accusando la figlia d’arte di essersi comportata da vera bulla nei confronti della ragazza, chiedendo addirittura un provvedimento da parte di Barbara D’Urso.