Grande Fratello, Fabrizia De Andrè rinuncia ad entrare nella Casa

In questi giorni si è parlato molto della diffida fatta da Cristiano De Andrè. Come anticipato dal sito di “TV Sorrisi e Canzoni“, il figlio di Fabrizio, ha infatti diffidato le due figlie Fabrizia e Francesca con l’obiettivo di non farle entrare nella casa del Grande Fratello, reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso.

Le due ragazze dovevano entrare insieme, come unico concorrente, seguendo la falsariga di Cecilia Rodriguez e Jeremias. Tuttavia, dopo la diffida di Cristiano, Fabrizia ha deciso di rinunciare, mentre Francesca ha accettato.

Le dichiarazioni

Fabrizia De Andrè, con un discorso molto lungo, rivela che in questi giorni di totale isolamento ha pensato molto alla sua famiglia, arrivando alla conclusione di essere in pensiero per il figlio e non se la sente ancora di stare lontana da lui. Ammette, infine, di sentirsi molto dispiaciuta per aver preso questa decisione.

Come riporta “Il Tempo“, Francesca accetta la partecipazione al Grande Fratello lanciando anche una piccola frecciatina al papà: “Non mi spaventa per niente questa diffida, come non mi hanno spaventato quelle già fatte, mi chiedo come mai l’abbia fatta, forse c’è un po’ di coda di paglia… Sono qui per quello che sono. E comunque con una diffida è lui che continua una diatriba di cattivo gusto. Io ho sempre e solo risposto. Se entro al GF? Ma secondo te posso dire di no?!”.

La giovane, appena entra nella Casa più spiata d’Italia, riceve un benvenuto molto freddo dagli altri concorrenti del Grande Fratello. Il suo obiettivo, come dichiarato dall’ospite Alberico Lemme, è quello di “scombussolare gli equilibri” degli altri ragazzi.