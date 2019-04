Grande Fratello, Erica Piamonte fa coming out: "Mi piacciono sia le donne che gli uomini"

I tre concorrenti del “Grande Ranch“, in questi giorni, hanno risposto a delle domande scritte su dei bigliettini, con l’obbiettivo di farsi conoscere nel miglior modo possibile dal pubblico a casa, poiché sono persone totalmente sconosciute nel mondo dello spettacolo. Una delle tante domande del “gioco verità” recita: “Sei mai stato attratto da qualcuno del tuo stesso s***o?“.

Daniele Del Moro ha dichiarato di non aver mai provato nessun tipo di attrazione verso un uomo, mentre Audrey Chabloz dichiara di aver avuto un infatuamento per una ragazza con i capelli lisci. Erica Piamonte invece ammette che le piacciono anche le donne, ma nel proprio futuro si vede solamente con un ragazzo con cui poter formare una famiglia.

Le parole di Erica Piamonte

Alla domanda la ragazza risponde inizialmente in questo modo: “Mi garbano uomini e donne, che devo fare? Però chiaramente, le donne le vedo come, fra virgolette… Io ho la visione tradizionalista (…) Mi garbano gli uomini nel senso che, se mi immagino fidanzata, io mi immagino fidanzata con un uomo”. Quindi, ha voluto precisare di essere dalla parte delle famiglie tradizionali, anche se non nega di essere bisessuale.

La ragazza comunque non si ferma qui con la sua risposta e, punzecchiata da Daniele Del Moro, aggiunge: “Però a me piacciono anche le donne. Io so che è così. Comunque la mia famiglia sarà con un uomo, le donne mi piacciono e basta”.

Questo non è il primo coming out fatto in questa edizione. Infatti, nei giorni scorsi, il cantante Cristian Imparato ha ammesso agli altri concorrenti di essere omosessuale ma, nel futuro, vorrebbe avere un figlio. Gli ultimi gossip però, rilanciati soprattutto dall’opinionista Cristiano Malgioglio, ipotizzano che nella Casa potrebbe esserci altri gay. L’indiziato principale è Michael Terlizzi, anche se quest’ultimo ha più volte detto di essere eterosessuale.