Grande Fratello, Eliana Michelazzo non entrerà nella Casa: arriva la smentita di Mediaset

Eliana Michelazzo rilascerà un’intervista a “Live – Non è la D’Urso” nella puntata del 22 maggio. La donna, in questa serie di domande, dirà tutta la verità su Pamela Prati e del suo matrimonio con Marco Caltagirone. L’agente ammette di non aver mai avuto l’opportunità di incontrare l’imprenditore, ritenendosi una vittima del loro “sistema”.

Nel finale di intervista da Barbara D’Urso, come riporta il sito Mediaset, Eliana ha rivelato che dopo queste dichiarazioni, sarebbe pronta a fuggire all’estero oppure nella Casa del Grande Fratello. Per questo motivo tanti siti hanno accostato il presidente dell’agenzia “Aicos management” come possibile concorrente del reality show di Canale 5.

La smentita di Mediaset

Mediaset ha però immediatamente smentito questa notizia, con un tweet pubblicato sul profilo “QuiMediaset“: “L’ipotesi dell’ingresso di Eliana Michelazzo nella casa del Grande Fratello come concorrente non è mai stata presa in considerazione dall’editore di Mediaset. #GrandeFratello @GrandeFratello”.

In realtà la notizia non è stata del tutto inventata. Infatti, con un comunicato, Mediaset aveva annunciato che Eliana Michelazzo era presente nella puntata di questa sera del Grande Fratello. L’agente si sarebbe trovata negli studi di Canale 5 per sapere se entrare o meno nel GF Nip.

Tuttavia, come possiamo leggere dall’ultimo comunicato pubblicato da “Mediaset“, l’editore ha escluso solamente che non sarà una nuova concorrente del Grande Fratello. Quindi, Eliana Michelazzo potrebbe pur sempre presentarsi negli studi, ma solamente con lo scopo di dire la sua su Pamela Prati e Marco Caltagirone.

Sono mesi che si parla sempre della solita vicenda, e ormai il pubblico sembra stufo di questa storia: “L’editore non dovrebbe neanche permettere di mandare in onda l intervista della Michelazzo mercoledì dalla D’Urso!!!! Vergognoso!” oppure: “Bisogna BANDIRE i TRUFFATORI da tutte le trasmissioni”.