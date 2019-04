Grande Fratello, ecco chi sono i quattro concorrenti del Ranch

Mancano pochissimi giorni all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, che verrà affiancata da due opinionisti molto amati dal pubblico da Casa: il paroliere Cristiano Malgioglio e “L’Aquila di Ligonchio” Iva Zanicchi.

L’avventura per alcuni concorrenti è però già iniziata. Infatti, come svela il sito del Grande Fratello, quattro concorrenti sono già partiti per far parte de “Il Grande Ranch“, ambientata nella campagna laziale, vicino Tivoli: “Tra un’attività e un’altra, i ragazzi si cimenteranno con la sellatura dei cavalli, la gestione e la cura degli animali da cortile, la raccolta delle uova e tanto altro. Ovviamente non mancheranno i momenti di svago e relax in piscina”.

Daniele Dal Moro: modello nato il 4 luglio 1990, si tratta dell’unico uomo de “Il Grande Ranch”. Per il ragazzo sembrerebbe la sua prima esperienza televisiva, poiché sul web non si trovano riferimenti a partecipazioni nei programmi. Sul suo profilo Instagram si contano quasi 11.000 mila followers.

Audrey Chabloz: è nata ad Aosta il 25 dicembre 1992. La concorrente è stata la prima a presentarsi sui canali Mediaset: “Quando avevo 16 anni ho deciso di trasferirmi e cambiare vita. Dalle montagne sono passata al mare e al divertimento di Ibiza. Sono una ragazza abbastanza corteggiata, anche se non è facile corteggiarmi”. Conta su Instagram quasi 60 mila followers.

Angela Losito: è nata a Bari il 23 settembre 1990, ma attualmente vive a Milano. Ha una “laurea triennale in Scienze della comunicazione” e spera di diventare un giorno una speaker radiofonica. Le sue passioni sono le letture, la radio e i cani. Su Instagram conta poco più di 7 mila followers.

Erica Piamonte: nata il 18 ottobre 1988 a Firenze, attualmente risiede ai Campi Bisenzio. Attualmente lavora in un centro commerciale dopo aver avuto un passato da ragazza immagine. Su Instagram conta quasi 12 mila followers.