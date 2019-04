Grande Fratello, D’Urso attaccata: "Sta bruciando Notre-Dame e lei si presenta con il boa di struzzo ridendo"

La programmazione televisiva italiana, così come quella di mezzo mondo, ha subito delle modifiche nel corso della serata del 15 aprile scorso in considerazione del devastante incendio che ha distrutto buona parte della celebre cattedrale Notre-Dame di Parigi, simobolo non solo della cristianità ma anche del partimonio culturale ed archittetonico internazionale.

Mentre un impressionante incendio devastava il simbolo più rappresentativo della Francia e di Parigi stessa, sono state tante le trasmiossioni televisive italiane che hanno ceduto il posto a degli speciali su quanto stava avvenendo oltralpe – non sono andati in onda Il commissario Montalbano, Otto e Mezzo, Stasera Italia – mentre la scelta di Canale 5 è andata controcorrente, mandando comunque in onda il reality show “Grande Fratello“.

Barbara D’Urso attaccata da una conduttrice tv

La scelta di andare in onda il “Grande Fratello” non è stata condivisa da molti, tra i tanti anche la conduttrice televisiva Georgia Luzi, che stando a quanto rivelato da “TvBlog” avrebbe attaccato presumibilmente Lady Cologno – non ha citato espressamente il nome, ma il riferimento è abbastanza chiaro – in un tweet dove si legge: “Siete pronti a massacrare conduttrici xchè hanno poco tatto,o poca personalità,xchè non prendono posizione,o non hanno abbastanza tatto e rispetto x concorrenti/ospiti” – per poi aggiungere – “Sta bruciano un pezzo d’Europa,un pezzo di tutti noi ,e c’è chi si presenta con il boa di struzzo ridendo. #basta“.

Polemica a parte la D’Urso ad inizio puntata ha dedicato uno spazio su quanto stava accadendo a Parigi e all’amatissima cattedrale di Notre-Dame, luogo del cuore non solo dei francesi ma del mondo intero. La conduttrice del “Grande Fratello ha infatti detto: “Noi siamo un programma di intrattenimento, ma volevo che vi uniste a me con un grande applauso a tutti i pompieri che stanno lavorando per tentare di salvare Notre Dame. Un simbolo per la Francia, per il mondo“.

Vicinanza quindi per il popolo francese e per i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell’incendio di Notre-Dame anche da parte del Grande Fratello, che critiche a parte ha comunque distolto in parte l’attenzione sui fatti di Parigi, regalando ai telespettatori momenti di leggerezza, divertimento e svago.