Grande Fratello, Daniele Del Moro rischia la squalifica per gli insulti a Cristian Imparato

In questi giorni ha fatto discutere molto la lite tra Daniele Del Moro e Cristian Imparato all’interno della Casa del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Il tutto è iniziato immediatamente dopo alla terza puntata andata in onda il 23 aprile, con l’imprenditore che non avrebbe apprezzato la nomination da parte del cantante.

Daniele Del Moro, mentre stava cercando di consolare la cestista Valentina Vignali da una crisi di pianto, è ritornato sulla lite con l’ex cantante di “Io Canto“: “Quando ci sono le litigate serie dobbiamo esserci. Queste litigate da bambini. Ieri parlavo con la checca, gli ho detto ‘ti mangio’. Chissà cosa faccio in una litigata vera! Ieri per un uovo gli ho detto ‘ti mangio”.

La bufera sui social network

Nell’occhio del ciclone è rientrata la parola “checca“. Cristian Imparato non ha mai nascosto di essere gay, ed ha confermato i suoi gusti sessuali nella Casa del Grande Fratello Nip, rivelando di voler un figlio in futuro.

Uno dei tanti tweet contro Daniele Del Moro recita in questa maniera: “Daniele nell’ordine ha ‘proposto’ di seviziare Lemme, minacciato di ‘mangiare vivo’ Imparato e dato a quest’ultimo della ‘checca’. #GF16 che dici vogliamo richiamarlo questo idiota? E il pubblico a casa mi auguro lo sbatta fuori all’istante questa settimana” oppure: “Ecco dopo il ‘Seviziamolo’ verso Lemme ovvero Bullismo ora il Checca verso Imparato ovvero Omofobia, bene Daniele preparati a uscire”.

Come ben sappiamo, Barbara D’Urso nel corso degli anni a “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” ha sempre cercato di combattere l’omofobia. Proprio per questo motivo non va escluso che durante la quarta puntata del Grande Fratello, come capitato per il dietologo Alberico Lemme, potrebbe esserci un richiamo per l’imprenditore.