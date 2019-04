Grande Fratello, Cristiano Malgioglio rivela dei particolari inediti sulla prima puntata

A qualche giorno dall’attesissimo inizio della sedicesima edizione del reality show di Canale 5 “Grande Fratello“, condotto anche quest’anno da Barbara D’Urso, che andrà in onda il prossimo 8 aprile il celebre cantante ed opinionista della trasmissione Cristiano Malgioglio è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni circa il programma e non solo.

Da concorrente della seconda edizione della versione Vip del reality show, il celebre paroliere ritorna in veste di opinionista, stavolta al fianco di Iva Zanicchi, amatissima cantante ed opinionista nel programma di successo di Piero Chiambretti “Cr4- La Repubblica delle donne” al ianco di Alda D’Eusanio, Lory Del Santo e Francesca Barra.

Le rivelazioni di Malgioglio sulla prima puntata

Conclusa l’ennesima edizione deludente e scandalosa de “L’Isola dei Famosi”, Canale 5 si appresta a proporre al suo pubblico televisivo l’altro seguitissimo reality “Grande Fratello”, che lo scorso anno ha suscitato non poche polemiche a causa del comportamento aggressivo e moralmente deprecabile da parte di Baye Dame ai danni della vulcanica spagnola Aida Nizar.

In merito alla prima puntata Cristiano Malgioglio ha voluto rivelare una piccola anteprima: “Esordirò con un look molto particolare” – quindi aggiunge – “con una mise che solo una diva di Hollywood può indossare“. Considerati i look sfoggiati in tv dal celebre cantante, sono in tanti a credere che Cristiano stupirà ancora e ritornerà in scena in grande stile.

Nelle ultime settimane il cantante è stato protagonista della versione spagnola di “C’è Posta per te”, dove ha fatto una bella sorpresa ad una famose cantante spagnola. La Spagna è un Paese che ha accolto con grande calore ed entusiasmo il cantante, tanto che Critisano ammette: “Dopo il GF spero di migrare a Madrid. Ho avuto numerose richieste, ma come artista non come opinionista“.

A pochi giorni dall’inizio del “Grande Fratello” Cristiano dice la sua sull’altra opinionista del programma, Iva Zanicchi, dicendo di lei che è una persona grintosa e che dice sempre ciò che pensa, mentre di Lady Cologno apprezza la sua forza e determinazione, tanto da paragonarla ad una macchina da guerra.

Malgioglio ha rivelato di conoscere solo una delle concorrenti della sedicesima edizione del GF, cioè Ivana Icarda, e ha annunciato che nel corso del programma avrà l’occasione di presentare al grande pubblico televisivo di Canale 5 il suo ultimo disco.