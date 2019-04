Grande Fratello, Cristiano Malgioglio: "Nella casa ci sono tre gay e mezzo"

Cristiano Malgioglio diventa subito il protagonista del Grande Fratello 2019, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Il famoso paroliere di “Gelato al cioccolato” ha infatti fatto immediatamente una dichiarazione, facendo scaturire la curiosità del pubblico.

Secondo Cristiano Malgioglio, in questa edizione del Grande Fratello ci sarebbero come minimo tre gay. Le parole vengono immediatamente smentite dalla conduttrice Barbara D’Urso, ma il cantante sembra molto convinto di quello che dice. Così, sul web, e soprattutto su “Twitter“, si sono già scatenati i possibili nomi.

Le parole di Cristiano Malgioglio

La “Malgy” sembra essersi fatta una idea chiara dei concorrenti e non si tira indietro nel dire ciò che pensa: “Io sono contento che nella Casa del Grande Fratello ci sono due gay, e questo mi rende molto felice”. Barbara D’Urso chiede chi sarebbero queste persone, ma Cristiano Malgioglio non ha voluto rispondere, dichiarando che ogni mamma conosce le sue figlie.

Barbara D’Urso sembra però non apprezzare queste dichiarazioni di Cristiano Malgioglio, ma quest’ultimo non si arrende. L’opinionista infatti continua a rincarare la dose su questo argomento: “Ti devo dire un’altra cosa, prima mi sono sbagliato: nella Casa non ci sono due gay ma giuro che ci sono tre gay, e forse anche tre e mezzo”. La convinzione del paroliere fa pendere il pubblico a credere alle sue dichiarazioni, anche se la conduttrice ha cercato di smentire immediatamente queste voci.

L’unica certezza fino a questo momento è Cristian Imparato, poiché l’ex concorrente di “Io Canto” ha fatto outing qualche tempo fa. Per i fan del reality show uno dei possibili gay potrebbe essere Michael Terlizzi, il figlio di Franco conosciuto per aver partecipato a “L’Isola dei Famosi“. Ma, ovviamente, si tratta solamente di una voce non confermata.