Grande Fratello, Cristiano De André diffida le figlie: non vuole che partecipino al reality show

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello, Barbara D’Urso ha annunciato l’ingresso per il prossimo lunedì delle sorelle Francesca e Fabrizia De André nella Casa del reality show di Canale 5. Insieme alle due giovani ragazze entrerà anche il tanto discusso dietologo Alberico Lemme, spesso presente negli studi di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“.

Il rapporto tra Cristiano De André con le figlie non è dei migliori. Infatti alcune volte Francesca, insieme al gemello Filippo, sono stati intervistati nei salotti di Barbara D’Urso. In queste circostanze hanno sempre ammetto che il loro padre è un violento, con la ragazza che in volta ammise che Cristiano avrebbe massacrato di botte la sua quarta figlia, Alice, ai tempi ancora minorenne, avuta dalla seconda moglie Sabrina La Rosa.

La querela di Cristiano De André

Per questo motivo, sembra che il figlio del grande Fabrizio voglia già prevenire ulteriori guai. Infatti, secondo il sito di “Tv Sorrisi e Canzoni“, il cantante avrebbe esposto già una vera e propria diffida legale, con l’obbiettivo di non fare entrare nella Casa sia Francesca e Fabrizia per non avere diffamazioni sul suo conto.

Questo scrive il sito sulla presunta diffida: “A poche ore della loro entrata nella “Casa più spiata d’Italia”, in programma per la seconda puntata del Grande Fratello 16, lunedì 15 aprile su Canale 5, le sorelle Francesca e Fabrizia De André, nipoti del grande Faber, già fanno notizia: hanno infatti ricevuto una vera e propria diffida legale da parte del padre, Cristiano De André, affinché non entrino nella Casa per diffamarlo, dice, con le accuse e le storie sulla loro difficile relazione, più volte raccontate dalle due giovani donne in varie trasmissioni”.

Come possiamo vedere da Instagram però, sia Francesca che Fabrizia si trovano già nelle vicinanze di Cinecittà. Quindi, almeno per il momento, sembra davvero molto difficile vedere una esclusione delle due giovani ragazze dal reality show condotto da “Barbarella“.