Grande Fratello, Cristian Imparato si sfoga dopo la diretta: la verità sull’amico parrucchiere e l’attacco alla Tavassi

Dopo una scoppiettante puntata del reality show di Canale 5 “Grande Fratello” – andata in onda lunedì 15 aprile – il concorrente Cristian Imparato è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni fatte subito dopo la diretta, riguardanti la verità sulla presunta relazione con l’amico dell’ex gieffina Guendalina Tavassi.

Nel corso di una recente puntata del talk show di Barbara D’Urso “Pomeriggio Cinque”, la Tavassi aveva rivelato che non solo il suo parrucchiere gli avrebbe confessato di aver avuto una storia con Imparato, ma anche che quest’ultimo avrebbe svelato di aver fatto delle punture alla bocca.

La verità sulla storia con l’amico della Tavassi

La scorsa settimana dunque l’ex gieffina aveva svelato nel salotto della D’Urso la verità su Imparato raccontatagli dal suo amico parrucchiere, che avrebbe perfino svelato che Cristian è dimagrito tantissimo a causa di alcuni problemi di salute. Il forte dimagrimento sarebbe quindi alla base della decisione di ricorrere alla chirurgia estetica, per risollevare gli zigomi e dare maggiore forma alle labbra.

Cristian, però, dopo l’ultima diretta, si è lasciato andare a delle confessioni, ritornando a parlare della frequentazioni con il parrucchiere di Guendalina, sul cui ha detto: “Ma è stata una cosa leggerissima, lui si era invaghito di me. Questa è la verità. Lui continuava a scrivere, scrivere e scrivere“.

Dalle parole di Imparato sembrerebbe quindi che più che una storia, tra i due ci sarebbe stata solo una brevissima frequentazione, poi Cristian ha aggiunto: “Io gli ho detto “guarda tra noi non ci potrà mai essere nulla, tu stai a Roma e io a Palermo. Gli dicevo che non andava bene. Io ho sempre messo le cose in chiaro“.

Dopo aver appreso che l’amico parrucchiere era andato in tv a parlare del loro flirt, Cristian ha quindi chiosato dicendo: “Ma sta bene? Ma gli manca qualche rotella? Lui sa cos’è una storia d’amore?” – riflessioni e domande legittime a cui si aggiungono anche – “Poi manda la Tavassi a fare da difensore. Ma gli attributi dove li hai? Perché non è venuto lui qui in stanza? Perché c’è il marcio. Invece è venuta a parlare l’altra, poretta pure lei. La pochezza, la pochezza, questa è solo pochezza“.