Grande Fratello, Cristian Imparato si confessa “Sono gay e voglio un figlio”

La sedicesima edizione del “Grande Fratello” è iniziata da appena due giorni, ma già i concorrenti stanno iniziando ad aprirsi e a raccontare la loro vita ai loro compagni. In particolare Cristian Imparato, conosciuto al grande pubblico per la sua vittoria a “Io Canto” quando era solo un bambino, si è lasciato andare a delle importanti dichiarazioni.

Durante una chiacchierata con Chicco Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, il giovane cantante ha deciso di fare ufficialmente coming out e di rivelare la propria omosessualità.

“Io in televisione non ho mai fatto outing. Non mi piace andare in giro a dire di essere gay. Questa è una mia scelta. Però lo sono. In un contesto del genere sarebbe comunque uscito fuori, ma non sarei mai andato a nessuna parte a dirlo. Ma non avrei usato questa cosa nemmeno come strategia. Non la trovo una cosa d’aiuto. Penso che sia un continuo etichettare” – ha dichiarato, aggiungendo poi che non apprezza il fatto che molte persone giocano con questa cosa e se ne approfittano per ottenere visibilità.

Cristian Imparato ha poi continuato con le sue confidenze, condividendo con i suoi coinquilini, il suo grande desiderio di paternità. Nonostante il cantante abbia solo 23 anni, si sente già abbastanza maturo per diventare padre anche se ha sempre avuto esperienza con ragazzi che dicevano di non volere figli, sicuramente anche per la giovane età.

Cristian ha continuato il suo racconto spiegando che è abbastanza certo che un giorno avrà un figlio e che è una cosa che lo renderebbe molto felice.

Nel frattempo, qualche ora prima che Cristian Imparato si lasciasse andare a queste confessioni così importanti, durante la puntata di “Pomeriggio 5”, Guendalina Tavassi ha dichiarato uno scoop proprio sul giovane cantante di “Io Canto”. Ospite in studio nella trasmissione di Barbara D’Urso, la Tavassi ha dichiarato che Cristian Imparato ha avuto una relazione con il suo parrucchiere e che è certa che il ragazzo abbia rifatto le labbra.