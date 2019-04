Grande Fratello, Chicco Nalli racconta la vita con Tina dopo la separazione: "Ho cacciato due clienti dal mio negozio"

Chicco Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, è entrato nella casa del Grande Fratello. I concorrenti giorno dopo giorno si stanno conoscendo e tra una chiacchiera e l’altra iniziano a confidarsi tra loro. Anche l’hair stylist di Latina, nel salotto della casa in compagnia di Enrico, Valentina, Gianmarco e Gaetano, ha deciso di raccontare il tuo rapporto con l’ex moglie Tina Cipollari dopo la loro separazione avvenuta due anni fa.

In questo momento di totale relax, Chicco Nalli ha colto l’occasione per per esprimere ancora una volta tutta la sua stima e l’affetto che ancora esiste tra lui e la Cipollari. Tutto nasce da una domanda di Valentina che sembra essere interessata al rapporto tra i due e quindi domanda a Nalli se lui e l’opinionista di Uomini e Donne abbiano mantenuto un bel rapporto.

Chicco, risponde: “Da paura, abbiamo un rapporto bellissimo!“. Racconta di avere avuto con la Cipollari tre figli, Matthias, Francesco e Gianluca che trascorrono una settimana con lui e una con Tina, e proprio per preservare la loro serenità hanno deciso di comune accordo di dividersi la casa: “Una settimana c’è Tina, la settimana dopo lei esce entro io e loro sono sempre stati là: loro devono stare a casa devono avere la loro Play devono avere i loro amici“.

Chicco ha cacciato due clienti dal suo negozio

Il loro matrimonio è finito quando si sono resi conto che non c’era più passione e che l’amore aveva lasciato il posto all’affetto e al rispetto che tutt’ora esiste: “A me guai chi me la tocca“. Racconta poi un aneddoto avvenuto tempo indietro, quando due clienti erano entrate nel suo negozio e, una volta saputo della separazione, si sono permesse di commentare: “Finalmente ti sei lasciato con quella“.

Al che Chicco indignato le ha letteralmente cacciate dal negozio, sbattendole fuori con i capelli ancora bagnati: “Una persona che prova a parlare male della madre dei miei figli, entra in casa mia“. Conclude dicendo che è sicuro che anche Tina parla di lui nei soliti termini e, se anche così non fosse, lui continuerebbe comunque a parlarne bene come sempre ha fatto.