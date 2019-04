Grande Fratello, Barbara D’Urso su Jessica Mazzoli: "È stata operata di peritonite, ma ora sta meglio"

I telespettatori del Grande Fratello sono rimasti in ansia per le condizioni di salute della giovane Jessica Mazzoli. La ragazza, in questi giorni, ha dovuto lasciare la Casa per un ricovero d’urgenza. L’ex di Morgan era stata immediatamente accompagnata dai medici della produzione del reality show al “Policlinico Casilino di Roma“.

In seguito ai tanti rumors sul web, Barbara D’Urso durante la puntata del 26 aprile ha voluto fare chiarezza sullo stato di salute della ragazza. La conduttrice rivela che Jessica è stata operata di peritonite, un’infezione batterica o fungina, che interessa il peritoneo, membrana che riveste la parete interna addominale. Fortunatamente l’intervento, come svelato dalla D’Urso, è riuscito perfettamente.

Le parole di Barbara D’Urso

La conduttrice rassicura tutti sulle sue condizioni: “Avrete letto, tutti i siti di informazione più importanti hanno riportato quello che è successo a Jessica Mazzoli. Io ho evitato di scrivere su Twitter e di raccontarvi quello che è accaduto, per rispetto della privacy. Perché stavamo aspettando l’esito dell’operazione. Jessica in realtà è stata operata d’urgenza, è andato tutto bene. Lei adesso sta bene“.

Barbara D’Urso ha rivelato di aver parlato telefonicamente con Jessica Mazzoli durante la mattinata del 26 aprile. L’ex concorrente di “X Factor” ha dichiarato di provare molto dolore alla pancia a causa dei punti, ma nonostante ciò desidera ardentemente di ritornare nella Casa del Grande Fratello.

La D’Urso non smentisce un suo possibile ritorno nella Casa, anche se tutto ciò dipenderà dal suo stato di salute: “Devo ringraziare le persone da casa. Ovviamente lei non sa niente. Sta bene, è isolata: ha una stanza singola senza il televisore. Jessica è stata tutelata anche come concorrente. Ora deve stare in ospedale per qualche giorno e faremo quello che i medici decideranno sia giusto per Jessica. Viene prima la salute e poi il gioco”.