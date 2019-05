Grande Fratello, Barbara D’Urso parla di Eliana Michelazzo e aggiunge: "Ho avuto anch’io un fidanzato fantasma"

Il presunto matrimonio di Pamela Prati con l’imprenditore Marco Caltagirone è stato uno degli argomenti trattati nel’ultima puntata del Grande Fratello Nip andato in onda nella giornata del 20 maggio, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Nella prossima puntata de “Live – Non è la D’Urso“, Eliana Michelazzo, l’agente di Pamela Prati e presidente dell’agenzia “Aicos management“, ha voluto confessare della non esistenza di Marco Caltagirone, ritenendosi vittima di questo sistema poiché anche lei avrebbe avuto un fidanzato virtuale di nome Simone Coppi.

Le parole di Barbara D’Urso

Oltre a parlare di Marco Caltagirone, Eliana Michelazzo svela dei dettagli sul proprio futuro. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” dichiara di essere molto spaventata dopo aver fatto questo tipo di dichiarazioni, e per questo motivo sta pensando di andare all’estero. Tuttavia, aggiunge che sarebbe pronta anche ad entrare nella Casa del Grande Fratello, con l’obbiettivo di “nascondersi” dal gossip e dai suoi vecchi assistiti.

Barbara D’Urso, prima di parlare del possibile ingresso della Michelazzo nella Casa, ha voluto fare una dichiarazione choc: “Eliana si è resa conto di essere lei la prima vittima, di essere convinta di stare 10 anni con uomo, tale Simone Coppi. […] Vi dico solamente che ho scoperto di avere anch’io un fidanzato fantasma, che ha lo stesso cognome dell’ipotetico fidanzato di Alfonso Signorini, di Sara Varone e di Eliana. Anch’io ho avuto un Mark Caltagirone”.

Successivamente, conferma il comunicato “Mediaset“, pubblicato su Twitter, sul possibile ingresso di Eliana Michelazzo nella Casa: “Ci siamo interrogati su questa ipotesi, ma la sua richiesta non è stata presa in considerazione anche perché gli Italiani hanno il diritto di sentire con le proprie orecchie queste cose incredibili, poi il GF non è un rifugio”.

In seguito aggiunge di essere molto dispiaciuta dal fatto che Eliana non sia presente in studio, poiché avrebbe voluto dirgli queste cose in faccia. Tuttavia, durante il confronto avuto con l’agente di Pamela Prati, la “Barbarella” ha notato che la ragazza è molto sconvolta da tutta questa vicenda.

Ormai tutti i fan sono pronti a guardarsi la prossima puntata del “Live – Non è la D’Urso“, e le anticipazioni pubblicate sul sito di “Mediaset” sembrano essere solamente un assaggio di una diretta che potrebbe diventare fondamentale per scoprire la vera identità di Marco Caltagirone e del presunto matrimonio organizzato con Pamela Prati, che ricordiamo dove andare in onda, grazie a un esclusiva, da “Verissimo“.