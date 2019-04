Grande Fratello: Barbara D’Urso bacchetta Daniele per le frasi omofobe su Cristian

Per il momento Daniele Del Moro continua la sua avventura nella casa del Grande Fratello. E’ questa la decisione della produzione dopo le frasi, a carattere omofobo, pronunciate nei confronti di Cristian Imparato.

Durante la diretta della quarta puntata, Barbara D’Urso ha pesantemente rimproverato il concorrente veronese, figlio del deputato PD Gian Pietro Dal Moro, reo di aver utilizzato più volte la parola “checca”, nei confronti del 23enne cantante palermitano, vincitore della prima edizione di Io Canto.

La conduttrice ha voluto subito affrontare questo tema, che nei giorni scorsi aveva fatto il giro del web, scatenando le proteste degli utenti che chiedevano la squalifica di Daniele. Ai due ragazzi, protagonisti dell’episodio, la conduttrice ha mostrato prima un video con le loro discussioni, a seguito della volontà di Cristian di nominare Daniele reo la mattina di isolarsi durante la colazione, e dopo una clip nella quale si vede Daniele apostrofare più volte Cristian con il termine “checca”.

A questo punto la D’Urso ha preso la parola annunciando di essere molto arrabbiata per le parole di Daniele. “Sono undici anni che porto avanti una battaglia contro l’omofobia, che è un tema in Italia, purtroppo molto presente”, le parole della conduttrice che ha rimproverato al concorrente veronese di aver usato, più volte, una frase con la quale “i ragazzini vengono presi in giro, vengono bullizzati”.

Subito dopo l’ascolto di queste parole è intervenuto Cristian, che ha accusato Daniele di non aver avuto il coraggio di dirgli in faccia queste frasi e lo ha invitato ad un bagno di umiltà. Daniele ha cercato di giustificarsi attribuendo alla parola “checca” un significato non offensivo, tesi che non ha convinto la conduttrice.

“A me non me ne frega niente come lo intendi tu, io ti dico come lo intendo io”, ha tuonato la D’Urso che ha comunicato al concorrente il richiamo ufficiale del Grande Fratello. “La prossima volta che io sentirò qualcuno di voi, anche solo per gioco, dire una frase del genere, arriveranno dei provvedimenti molto gravi”, il comunicato ufficiale che mette in guardia tutti i concorrenti di una sicura squalifica in caso di nuovi episodi o frasi a carattere omofobo.