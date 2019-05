Grande Fratello, bacio tra Mila Suarez e Martina Nasoni durante la festa cubana

Nella giornata del 4 maggio gli autori del Grande Fratello Nip, hanno voluto fare una sorpresa ai ragazzi all’interno della Casa. Infatti, si è tenuta una festa in stile cubano, arricchita dalle bevande dello sponsor Santero. Una giornata totalmente diversa rispetto alle altre, in cui non sono mancati dei colpi di scena.

Dopo il bacio “shock” rubato da Cristian Imparato a Michael Terlizzi, e delle numerose effusioni tra Francesca De André ed Erica Piamonte, ora è arrivato un altro bacio saffico. Le protagoniste in questa circostanza sono la modella marocchina Mila Suarez e “la ragazza dal cuore di latta” Martina Nasoni.

Il bacio tra Mila e Martina

Il tutto viene causato anche dall’alto tasso alcolico per la festa “cubana”. Martina Nasoni infatti, come dimostrato da alcuni video pubblicati sul social “Twitter”, ha iniziato a provarci con Gaetano Arena, giocando in maniera molto sensuale grazie a un movimento della lingua sul bicchiere in cui era versato l’alcolico. Successivamente, la ragazza si lascia andare ballando in un modo decisamente provocante.

Successivamente Martina Nasoni, dopo aver cercato di provocare in tutti i modi Gaetano Arena, ha iniziato ad avvicinarsi a Mila Suarez. Le due si sono lasciate andare in un bacio saffico, che viene accompagnato dalle grida di stupore degli altri concorrenti della Casa. Ovviamente, il video di questo gesto ha fatto il giro del web in poche ore.

I telespettatori, come dimostrano alcuni tweet, si sono divertiti per la serata passata dai ragazzi: “Stavo guardando i video della serata sull’app e, porca miseria, avevate fatto tutti i pronostici sulle probabili pomiciate ed invece la limonata ce la siamo beccata da Mila e Martina, adoro”. Va ricordato che Mila Suarez, in queste settimane, si è avvicinata molto a Gennaro Lillio, anche se le cose tra i due non sembra più andare nel verso giusto.