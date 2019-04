Grande Fratello, bacio saffico tra Francesca De Andrè ed Erica Piamonte

Erica Piamonte e Francesca De André, due delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Nip, hanno parlato spesso della loro bisessualità all’interno della Casa. La bella toscana, insieme al cantante Cristian Imparato, è stata tra le prime fare “coming out”, rivelando però di vedersi in futuro solamente con un uomo.

Francesca De Andrè, oltre ad aver dichiarato di essere bisessuale, ha fatto parlare anche per un presunto flirt avuto con Chiara Giorgianni, ex concorrente del Grande Fratello 12, condotto da Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini. In seguito entrambe hanno però fatto chiarezza sul loro rapporto, rivelando che erano solamente delle amiche.

Il bacio tra Francesca De Andrè ed Erica Piamonte

In realtà questo non è il primo bacio scambiato tra le due ragazze. Infatti nei giorni scorsi, durante il gioco “obbligo o verità” diretto da Cristian Imparato, Francesca ed Erica si sono scambiate il primo bacio. Nella stessa circostanza, la figlia di Cristiano De André ha parlato anche della persona più antipatica all’interno della Casa: Alberico Lemme.

Questo nuovo bacio avviene nuovamente durante il gioco “obbligo o verità”, ma questa volta viene diretto dalla cestista Valentina Vignali, che quando è stato il turno di Erica Piamonte le ha consentito di scegliere una delle due opzioni. Lei, rispondendo “obbligo”, è stata “costretta” a baciare alla francese Francesca De Andrè. Il video viene poi caricato dalla pagina Instagram del “Grande Fratello“, ricevendo in poche ore numerosi like e commenti.

Erica Piamonte, come riporta “BitchyF“, non ha mai nascosto una certa passione per Francesca De André: “La mia ex è piatta, è una ragazza molto carina ma molto maschiaccio. A me la ragazza piace o a maschiaccio che si vede che è lesbica oppure tipo la Francy (Francesca De Andrè, ndr), non mi garbano le bellezze raffinate tipo una biondina con gli occhi azzurri, non mi attira”.