In via del tutto eccezionale, la puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai suoi due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, va in onda nella giornata di martedì 23 aprile e non il lunedì come solitamente capita.

Le novità per questa diretta sono davvero tante. Secondo le anticipazioni rilasciate da Mediaset, nella casa dovrebbe fare il suo ingresso Alex Belli, con l’obbiettivo di avere un confronto con la sua ex compagna Mila Suarez. Sta vivendo un momento delicato Alberico Lemme, che dopo le ultime dichiarazioni rilasciate su Ambra Lombardo, potrebbe rischiare una sonora punizione da parte degli autori del Grande Fratello.

Le anticipazioni

Una delle concorrenti più attive di questa edizione del reality show è Mila Suarez. La marocchina, oltre alle sue frecciatine lanciate ad Alex Belli all’interno della Casa, ha avuto un duro confronto durante la scorsa puntata del Grande Fratello Nip con l’ex valletta di “CR4 – La Repubblica delle Donne“, Delia Duran.

Alex Belli entrerà nella Casa del Grande Fratello con l’obiettivo di smentire tutte le voci sul proprio conto. Infatti, come possiamo leggere da queste dichiarazioni, Mila Suarez non ci è andata leggera su di lui: “Non potevo distrarmi. Appena lo facevo, lui scompariva. Tornava a casa e piangeva per farsi perdonare. Non sa nemmeno lui cosa vuole. Stavamo facendo un percorso per avere un figlio. Voleva sposarsi con me”. L’attore, successivamente, avrà un confronto anche con Gennaro, dato che Barbara D’Urso parlerà ampiamente del bel napoletano: fra lui e la Suarez era scoppiata la passione sotto “le coperte”.

In queste ore si sta parlando molto anche della sfuriata avuta da Valentina Vignali nei confronti di Alberico Lemme. Gli autori del Grande Fratello, dopo un iniziale richiamo al farmacista, ora potrebbero prendere dei provvedimenti ancora più seri.