Grande Fratello, anticipazioni: entra Giorgio Tambellini, fidanzato di Francesca De André

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Una delle protagoniste della diretta potrebbe essere Francesca De André, che rischia la squalifica per delle brutte frasi su Mila Suarez.

A confermare queste indiscrezioni è Cristiano Malgioglio. Il paroliere ha pubblicato su Instagram una foto di Francesca De André con sopra scritto in rosso “no comment”. In didascalia poi possiamo leggere: “Domani sera vi aspetto con Iva Zanicchi e la brava conduttrice Barbara D’Urso al Grande Fratello. Ne vedrete delle belle… preparatevi a tutto”.

GF 16, le anticipazioni del 13 maggio

Francesca De André, in questi giorni, è stata sommersa dalle critiche sul web. Il pubblico non ha gradito le frasi pesanti su Mila Suarez, e qualcuno l’accusa anche di bullismo. Per questo motivo ci si aspetta una ramanzina da parte di Barbara D’Urso. Qualcuno spera anche in una sua squalifica, anche se al momento sembra l’eventualità meno probabile.

Ma le novità per Francesca De André non sono finite qui. La figlia di Cristiano infatti avrà un confronto con il fidanzato Giorgio Tambellini. Quest’ultimo, come possiamo vedere da alcune fotografie, avrebbe tradito Francesca con Roxy. La bionda influencer, intervistata da Barbara D’Urso a “Domenica Live“, smentisce questo flirt, rivelando che si trovava sotto casa della De André solamente per motivi lavorativi.

Nuove sorprese anche per Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli. La giovane, dopo aver ricevuto una lettera da parte della mamma biologica e del fratello, riceverà l’ennesima sorpresa direttamente in Casa. Si parlerà poi dei malumori di Gaetano Arena, che in questi giorni sta minacciando di abbandonare il Grande Fratello Nip. Infine, si passerà all’eliminazione tra Erica Piamonte, Martina Nasoni e Mila Suarez. Il pubblico può decidere la sua preferenza sul sito ufficiale o sull’app del GF.