Grande Fratello, Alberico Lemme chiede scusa: “Non volevo offendere nessuno”

Dopo una giornata ad alta tensione nella casa del Grande Fratello, arrivano in serata le scuse del dietologo dei VIP, Alberico Lemme, che sembrerebbe mettere fine allo sciopero del silenzio dei suoi coinquilini, che ne avevano chiesto la squalifica immediata.

Mentre il gruppo si accingeva a consumare la cena, il 61enne farmacista ha voluto approfittare del momento per parlare ai suoi coinquilini. “Volevo chiedere scusa, non era mia intenzione offendere nessuno”, le parole di Lemme, che si è reso conto della gravità delle affermazioni del pomeriggio.

Infatti, durante una conversazione di gruppo, il farmacista, al suo secondo giorno nella casa del Grande Fratello, ha parlato dei suoi affetti familiari, dichiarando che non proverebbe emozioni se i figli morissero e non ha nascosto di aver anche rivelato questo particolare proprio ad Enrico e Marta, appunto i suoi figli. Queste frasi hanno provocato lo sdegno degli altri concorrenti ed in particolare di Valentina Vignali, che ha pesantemente attaccato Lemme.

“Mi fai schifo, ti rendi conto di quello che dici. Ci guardano milioni di uomini e bambini”, le parole della cestista, seguita a ruota dagli altri concorrenti, che hanno chiesto anche la squalifica di Lemme, poiché le sue parole sono state ritenute al pari di una bestemmia. Fuori dal coro Ivana Icardi, che lo ha difeso: “Non ha attaccato nessuno, ha detto quello che voleva”, mentre Kikò Nalli cercava di farlo ragionare.

L’episodio non ha lasciato indifferenti i telespettatori che seguono la diretta su Mediaset Extra, che hanno protestato sui social, associandosi alla richiesta di squalifica degli altri concorrenti della casa del Grande Fratello.

Le scuse presentate in serata, e accolte con un applauso liberatorio da parte del gruppo, sembrerebbero gettare acqua sul fuoco, ma solo nei prossimi giorni capiremo quali strascichi ha lasciato nella casa questo pesante episodio e soprattutto se la produzione intenderà prendere dei provvedimenti nei confronti di Alberico Lemme.