Grande Fratello 2019, Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio: "Insieme siamo un ciclone in tempesta"

Con l’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi“, andata in onda nella giornata del 1 aprile vedendo trionfare Marco Maddaloni, ora inizia la nuova edizione del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. La “Barbarella” ha deciso di confermare Cristiano Malgioglio come opinionista e di sostituire Simona Izzo con la cantante Iva Zanicchi, ufficializzando il duo durante una delle ultime puntate di “Live – Non è la D’Urso“.

Per Cristiano Malgioglio, oltre al ruolo di opinionista nella scorsa edizione del Grande Fratello Nip, ha fatto parte anche del cast di quello “Vip” nel 2015, arrivando a un soffio dalla finale. Per Iva Zanicchi invece è l’esordio assoluto all’interno del GF, anche se in passato fece parte sia di “Music Farm” che de “La Fattoria“.

La parola agli opinionisti

Intervistati entrambi da “TV Sorrisi e Canzoni“, Cristiano Malgioglio ha rivelato: “Non mi piace fare la morale o il maestrino, ma sarò abbastanza aggressivo. Ai concorrenti consiglio di essere se stessi, la spontaneità alla fine è l’unica strada che paga. Io e Iva insieme siamo un ciclone in tempesta, lei è una che dice le cose senza peli sulla lingua”.

Iva Zanicchi, in questa intervista al settimanale, aggiunge di avere una simpatia che dura da molti anni con il paroliere: “Sarò pungente ma mai cattiva. Con Malgioglio c’è una amicizia e un rapporto artistico che dura dagli anni ’70. Stiamo lavorando anche a delle canzoni insieme”.

Barbara D’Urso ha invece dichiarato che il cast sarà composto da personaggi totalmente sconosciuti e altri che si sono già fatti conoscere per motivi legati al gossip e all’attualità in generale. Intanto, il settimanale “Oggi” svela i primi quattro nomi che faranno parte di questa edizione: la sorella di Mauro Icardi, Ivana; Mila Suarez; il cantante Cristian Imparato; l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli.