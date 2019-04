Grande Fratello 2019, il riassunto della prima puntata

Nella giornata del 8 aprile è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice, per questa edizione, viene affiancata nuovamente da Cristiano Malgioglio e dalla “new entry” Iva Zanicchi che prende il posto di Simona Izzo.

Il cast completo, come svelato da Barbara D’Urso in precedenza, è un mix di persone sconosciute e di personaggi che hanno fatto spesso parte di salotti televisivi come “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque: Ambra Lombardo; Audrey Chabloz; Cristian Imparato; Daniele Dal Moro; Enrico Contarin; Erica Piamonte; Gaetano Arena; Gennaro Lillio; Gianmarco Onestini; Ivana Icardi; Jessica Mazzoli; Kikò; Martina Nasoni; Michael Terlizzi; Mila Suarez; Serena Rutelli; Valentina Vignali; Angela Losito.

Il riassunto della prima puntata

Non succede molto in questa diretta, ma non ci si può aspettare di meglio. Infatti, la prima puntata serve solamente a far conoscere i concorrenti al pubblico da Casa, ed alcuni sembrano possano regalare già qualche “emozione”. Iniziando da Jessica Mazzoli, quest’ultima ha lanciato una frecciatina a Morgan, il suo ex fidanzato.

Stessa cosa per Mila Suarez, che senza peli sulla lingua attacca Delia Duran e Alex Belli, il suo ex compagno. Molto agguerrita anche Ivana Icardi, il fratello del bomber dell’Inter. L’argentina ha infatti lanciato sin da subito un attacco a Wanda Nara. Prima di entrare, la giovane saluta il fidanzato, parla da sola per un po’ di tempo e poi varca la porta rossa.

Seppure si tratti della prima puntata, arriva immediatamente una eliminazione. Barbara D’Urso, con una busta, rivela che una tra Audrey Chabloz e Angela Losito deve abbandonare la casa del Grande Fratello che viene deciso dai sette uomini di questa edizione. Le due vanno praticamente in parità fino all’ultimo, ma alla fine ad abbandonare il reality è Angela. Audrey, insieme a Daniele ed Erika vivranno nel Camping, ma i ragazzi avranno l’opportunità di cenare in compagnia degli altri.

Al televoto comunque vanno proprio Audrey Chabloz ed Erica Piamonte. Il pubblico può decidere chi eliminare con le stesse modalità de “L’Isola dei Famosi”: collegandosi sul sito ufficiale oppure usare l’app di Mediaset.

Viene annunciato, con un filmato, anche la presenza del dietologo Alberico Lemme. Il paroliere Cristiano Malgioglio mostra subito il suo dissenso per la sua ospitata. L’ospite entrerà la settimana prossima nella Casa del Grande Fratello 2019 con le due sorelle Francesca e Fabrizia De Andrè.