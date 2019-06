Grande Fratello 16, Vladimir Luxuria si sbilancia: "Gennaro Lillio potrebbe vincere grazie a Francesca De André"

Stasera va in onda l’ultima puntata del “Grande Fratello 16“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. A contendersi la vittoria finale sono Martina Nasoni, Daniele Dal Moro, Gennaro Lillio e Gianmarco Onestini, mentre Francesca De André, Erica Piamonte e Enrico Contarin lotteranno per conquistarsi l’ultimo posto in finale grazie all’ultimo televoto.

Al momento il risultato sembra essere in bilico, poiché nessuno pare davvero favorito a trionfare in questa sedicesima edizione. Tuttavia l’ex parlamentare Vldimir Luxuria, intervistata nella trasmissione radiofonica “Non succederà più“, in onda su “Radio Radio”, ha voluto esprimere la sua preferenza.

Le parole di Vladimir Luxuria sul possibile vincitore del Grande Fratello 16

Incalzata dalla conduttrice Giada De Miceli, l’ex ospite del GF ha voluto parlare della relazione tra Gennaro Lillio e Francesca De André: “Io dormivo accanto a loro, e per questo motivo li vedevo e li sentivo, e Gennaro era molto servizievole verso Francesca, le faceva il letto e le rimboccava le coperte”.

Tuttavia, secondo Vladimir Luxuria, il problema vero dietro a questa relazione sarebbe da imputare all’aggressività della De André, e il suo passato non giustificherebbe i comportamenti tenuti nella Casa. L’ex parlamentare ha voluto ricordare infatti che tutti, lei compresa, hanno avuto i loro problemi durante la loro infanzia e questi atteggiamenti non vanno mai giudicati.

Vladimir Luxuria però sembra essere convinta di una cosa: “Secondo me Gennaro rischia addirittura la vittoria se continua ad avere questo atteggiamento così remissivo e giustificativo nei confronti di Francesca De André”. Lo stesso pensiero viene condiviso da Giada De Miceli: “Anche secondo me potrebbe vincere, poiché al pubblico farebbe tenerezza, perché lei si arrabbia e le tira le cose, mentre lui la perdona in qualunque circostanza”.

Oltre a Gennaro Lillio, Vladimir Luxuria rivela che anche Martina Nasoni, Gianmarco Onestini ed Enrico Contarin sono dei concorrenti molto interessanti e quindi potrebbero vincere il Grande Fratello.