Grande Fratello 16, Vladimir Luxuria rientra nella Casa dopo l’addio temporaneo: ecco il motivo

Non sembrano mancare le sorprese in questa edizione del Grande Fratello Nip, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai suoi due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Fino a questo momento, si tratta di uno dei programmi più seguiti nei palinsesti “Mediaset“.

Il segreto di questo successo va imputato anche ai numerosi ospiti invitati da Barbara D’Urso. Il primo è stato il controverso dietologo Alberico Lemme, successivamente Guendalina Canessa e infine Vladimir Luxuria. Quest’ultima ha immediatamente conquistato il pubblico a casa.

Vladimir Luxuria rientra in gioco

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il GF ha ufficializzato l’uscita temporanea di Luxuria dalla Casa più spiata d’Italia: “Questa mattina Vladimir Luxuria è uscita dalla Casa di Grande Fratello per un importante impegno preso precedentemente. Rientrerà a Cinecittà nel corso della serata”.

Un’assenza che ha fatto immediatamente imbufalire i fan del reality show, che non si sarebbero mai aspettati un addio così improvviso da parte di Vladimir Luxuria. L’opinionista di “Domenica Live” però, con un video pubblicato da Barbara D’Urso sui propri social, spiega che la sua assenza è legata al matrimonio di Sara e Laura, due sue amiche: “Quando ci sono questi matrimoni, io sono ancora più felice! Perché le battaglie per i diritti civili che porto avanti da 11 anni, danno i loro frutti!!!”.

La donna entra nella Casa nel pieno della festa orientale. Come ha spiegato più volte in queste ore, Vladimir non può rivelare il motivo della sua assenza, ma lascia una specie di indizio portando ai concorrenti una scatola di cioccolatini.