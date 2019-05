Grande Fratello 16, Vladimir Luxuria elogia Michael Terlizzi e lo sprona: "Non ti sentire a disagio"

Nella scorsa diretta del Grande Fratello su Canale 5, abbiamo assistito all’entrata di Vladimir Luxuria nella Casa più spiata d’Italia. La nota opinionista televisiva sembra essersi integrata benissimo tra i ragazzi, che l’hanno tacitamente eletta come guida spirituale alla quale rivolgersi costantemente.

Proprio grazie a questo ruolo, Vladimir riesce ad avvicinarsi ai suoi coinquilini in maniera molto profonda, carpendo ogni loro disagio e cercando di fornire una soluzione che possa accontentare tutti. Anche Michael Terlizzi ha catalizzato l’interesse di Luxuria e per questo, il ragazzo è stato scandagliato emotivamente.

Grande Fratello, Vladimir elogia Terlizzi

Tutto è iniziato durante la lezione del maestro di Tai Chi: Terlizzi non si è tirato indietro, ma ha eseguito gli esercizi proposti con entusiasmo e impegno. Questo particolare è stato notato da Vladimir che, già colpita dai modi gentili e discreti del ragazzo, lo ha elogiato con parole di stima e affetto: “Quando il maestro ci ha fatto utilizzare le braccia e ci ha detto anche di rotearle, a un certo punto Michael ha detto al maestro che non avrebbe potuto farlo”, ha sottolineato Luxuria.

La cosa che l’ha colpita in particolar modo è stata proprio la determinazione di Michael che non ha voluto arrendersi in partenza, ma si è messo in gioco dimostrando che sta riuscendo ad accettare la sua “particolarità” fisica – così come lei stessa l’ha definita – smettendo di considerarla un ostacolo insormontabile.

GF 16, Luxuria apprezza la determinazione di Michael Terlizzi

Rivolgendosi a Terlizzi, Luxuria mette l’accento proprio su questo aspetto: “Avresti potuto dire dall’inizio che non avresti partecipato e invece tu hai partecipato, hai fatto quello che hai potuto fare. Probabilmente, prima dell’esperienza del Grande Fratello, non avresti nemmeno iniziato quegli esercizi. Avresti trovato una scusa per non mostrare questa particolarità. Non ti sentire a disagio”.

E’ risaputo quanto Luxuria apprezzi il carattere dolce e riservato di Michael: l’amicizia tra loro è iniziata ai tempi de “L’Isola dei Famosi“, quando Franco Terlizzi aveva partecipato al reality e il figlio aveva cominciato a frequentare i vari salotti televisivi per commentare le gesta del padre. Ai tempi aveva anche dovuto tirare fuori grinta e coraggio per difendere suo padre dalle accuse di omofobia che gli erano state rivolte dai suoi compagni naufraghi sull’isola.

Ora Michael sembra aver trovato una nuova fiducia in se stesso, tanto che è riuscito anche a confidarsi con Vladimir a proposito delle sue passate esperienze amorose, iniziando un percorso di autoanalisi: “Mi comincio a fare dei problemi quando approfondisco la conoscenza con una ragazza. Questa è una cosa che non ho mai detto. Non sono andato oltre perché forse dipende da questo“, facendo probabilmente di nuovo riferimento alla sua “particolarità” fisica.