Grande Fratello 16, Vladimir Luxuria è entrata nella Casa

Nuovo ingresso nella Casa del Grande Fratello 16, nella puntata andata in onda ieri sera, Lunedì 20 Maggio. All’interno del noto reality un nuovo ospite ha infatti fatto il suo ingresso, dopo Alberico Lemme e Guendalina Canessa. Si tratta di Vladimir Luxuria.

Come dichiarato da Barbara D’Urso, l’ex parlamentare non sarà una vera e propria concorrente, ma entrerà nella Casa come ospite, all’interno della quale resterà per più di una settimana. Il suo ingresso sicuramente sconvolgerà il gruppo e creerà nuove dinamiche all’interno della Casa, considerando il suo carattere fumantino ed esuberante.

Vladimir Luxuria conosce infatti molto bene le dinamiche del Grande Fratello, avendo ricoperto il ruolo di opinionista durante l’edizione del 2014. Durante la puntata di ieri sera, abbiamo visto un’esuberante Vladimir Luxuria, varcare la tanto famosa porta rossa della casa. L’ex parlamentare è entrata mentre tutti i concorrenti erano stati freezati, e approfittando di questo, Vladimir ha detto qualcosa a ciascuno di loro.

Abbiamo visto infatti ammonire Francesca De Andrè per i suoi atteggiamenti decisamente aggressivi e a tratti volgari, e incoraggiare invece Michael Terlizzi, sua vecchia conoscenza a “L’Isola dei Famosi”, quando ha partecipato suo padre Franco Terlizzi.

"Io ho pensato di essere un difetto della natura, ho dovuto fare un lavoro enorme per volermi bene per come sono e capire che quelli che pensiamo siano difetti in realtà sono punti di forza" – ha detto Vladimir per incoraggiare Michael a non prestare troppa attenzione al suo difetto fisico, ammonendo allo stesso tempo chi in passato ha azzardato qualche battutina di troppo.

Si è rivolta poi a Francesca De Andrè per i suoi atteggiamenti decisamente aggressivi e a tratti volgari, incoraggiandola a rivolgere il suo dolore verso qualcosa di positivo e di non farla diventare invece rabbia verso gli altri.

Dovremmo aspettare ancora qualche tempo per vedere l’influenza che Vladimir Luxuria avrà sul gruppo e sulle dinamiche all’interno della Casa.