Grande Fratello 16, Valentina Vignali si sfoga con Mila Suarez e parla del suo ex Laudoni: "Mi arresteranno prima o poi"

Valentina Vignali è a tutti gli effetti una concorrente del Grande Fratello 16 ma a volte sembra dimenticare di essere ripresa 24 ore su 24 dalle telecamere. La cestista infatti ha espresso pareri molto personali sul suo ex Stefano Laudoni e la nuova fidanzata Giorgia Crivello alimentando non poche polemiche.

A tal proposito la Vignali ha voluto sfogarsi con Mila Suarez complimentandosi con lei per il sangue freddo avuto con la sua rivale in amore Delia Duran durante la puntata di lunedì 15 aprile dove, la modella, ha dimostrato di essere una signora a tutti gli effetti. La sportiva infatti ha confessato di avere ammirato molto il suo atteggiamento sottolineando il fatto che lei stessa, conoscendosi, non avrebbe di certo potuto fare lo stesso.

“Io devo imparare da te perché non ce la faccio. Mi arresteranno prima o poi” ha infatti chiosato la Vignali convinta più che mai che, in una situazione analoga, avrebbe di certo discusso animatamente. Anche all’interno della casa del Grande Fratello 16, la cestista continua ad alimentare molte critiche soprattutto perchè continua a parlare insistentemente del suo ex Stefano Laudoni e la sua nuova compagna Giorgia.

Quest’ultima infatti, stando alle parole di Valentina, oltre ad essere molto gelosa della cestista è anche impossibilitata a postare foto in compagnia di Laudoni onde evitare di trovarsi una marea di detrattori pronti a darle contro. Sembra infatti che molti fan della Vignali si riversano a commentare negativamente la ragazza sperando ancora in un ritorno di fiamma tra la loro beniamina e il giocatore di basket.

Giorgia ha spesse volte contattato privatamente gli hater insultando anche pesantemente la stessa Valentina che, in sua difesa, ha fatto fare gli screenshot delle frasi incriminate. “Lei scrive in privato a questa gente. Ma perché tutte le nuove del mio ex hanno quest’ansia di vivere? Basta, l’ho lasciato là nell’umido” ha chiosato la Vignali.