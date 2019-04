Grande Fratello 16, Valentina Vignali scherza con Kikò Nalli e imita la sua ex moglie Tina Cipollari

Il tempo all’interno della casa del Grande Fratello 16 non sembra trascorrere mai e i ragazzi incominciano a mostrare una certa apatia ma soprattutto noia. Ecco dunque che tra un gioco e l’altro, i concorrenti della casa di Cinecittà hanno preso la palla al balzo e hanno inscenato la parodia di Uomini e Donne.

Un programma di certo molto noto a Kikò Nalli dal momento che, all’epoca, conobbe sua moglie Tina mentre questa era sul trono in compagnia di Claudia Montanarini e che tuttora è l’opininista eccentrice e irriverente del dayting show. Non poteva però mancare una sua imitazione ed è toccato proprio a Valentina Vignali l’ingrato compito di vestire i panni della Cipollari.

Kikò Nalli però ha deciso di intervenire per tempo mettendo in guardia la sua collega e asserendo in maniera molto ironica “Falla bene perchè se no lei verrà in studio. Ti sbrana!”. Questa battuta da parte dell’hairstylist ha fatto preoccupare non poco la cestista che, in imbarazzo, ha abbozzato solamente un sorrisino di circostanza.

Anche Mila Suarez ha partecipato alla parodia nelle vesti della tronista lanciando anche una frecciatina al suo ex Alex Belli. La modella infatti ha dichiarato apertamente di cercare un uomo intelligente ma soprattutto rispettoso, cosa che invece l’attore non sembra essere stato nei suoi confronti. Immediata la reazione di Gennaro Lillio, Michael Terlizzi e Daniele Dal Moro che si sono adoperati per corteggiarla.

Spiritoso come sempre, Enrico ha voluto vestire i panni della padrona di casa Maria De Filippi imitando anche le movenze della conduttrice e scatenando l’ilarità all’interno della casa del Grande Fratello 16. Valentina Vignali però ha voluto intervenire confessando senza tanti preamboli “Nel pubblico mancherebbe Danielona, che rompe sempre…” e mandando in visibilio gli altri gieffini divertiti dalla parodia di Uomini e Donne che sicuramente verrà tanto decantata anche da Barbara D’Urso.