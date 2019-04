Grande Fratello 16, Valentina Vignali parla di Ivana Icardi: "Fa la vittima ma leccava l’orecchio a Gianmarco Onestini"

La puntata del Grande Fratello 16, in onda lunedì 29 aprile 2019, è stata caratterizzata da numerosi colpi di scena compresa l’eliminazione dalla casa di Ivana Icardi. Prima di uscire, la sorella del calciatore Mauro, ha potuto incontrare il fidanzato Luis Fabian Galesio che, dopo aver varcato la porta rossa, ha visto la sua compagna un po’ troppo vicina a Gianmarco Onestini.

Ivana ha immediatamente rassicurato il fidanzato sottolineando di non averlo tradito con il collega gieffina ma Valentina Vignali, subito dopo la diretta, ha sollevato alcuni dubbi che hanno lasciato gli altri inquilini della casa basiti e senza parole. Chiacchierando infatti con Erica Piamonte e Cristian Imparato la cestista ha svelato loro una confidenza che le avrebbe infatti fatto il fratello di Luca Onestini.

“Io con Gianmarco ho dormito e mi ha detto delle cose. Ivana non doveva fare la vittima davanti a tutti così. A me non piacciono queste cose false. Se mi venisse chiesto pubblicamente di dire quello che so, io lo direi. Gianmarco è squisito. L’altra sera lei si è buttata addosso e ha cominciato a leccargli l’orecchio. Ma che fai?” ha infatti confessato Valentina convinta più che mai che tra Ivana e Gianmarco ci sia stata più di una semplice amicizia.

La modella oltrettutto, ha voluto parlare di Gianmarco come un signore ma soprattutto una persona squisita e che durante la puntata di lunedì si è trovato ingiustamente additato come colui che ha voluto per forza intromettersi nella storia d’amore di Ivana e Luis. Il fratello dell’ex tronista purtroppo si è trovato in una brutta situazione soltamente perchè la stessa Ivana continuava ad istigarlo.

E’ ancora Valentina a difenderlo a spada tratta puntando il dito contro la sorella del calciatore che, a suo avviso, ha fatto la scenetta mettendosi a piangere davanti al fidanzato mettendo quanto successo con Gianmarco sotto il tappeto. “È passato come se Gianmarco le fosse saltato addosso. Prenditi le tue responsabilità. Gianmarco è un signore” ha concluso Valentina Vignali.