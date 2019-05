Grande Fratello 16, Valentina Vignali offende pesantemente Soleil Sorge

Valentina Vignali, nonostante sia 24 ore su 24 sotto l’occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello 16, continua imperterrita a spettegolare di diversa gente più o meno nota del mondo della televisione e, la sua ultima vittima, è stata Soleil Sorge. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, come ben sappiamo, è stata fidanzato con Luca Onestini prima e Marco Cartasegna dopo, ma tra lei e Valentina non è mai corso buon sangue.

Valentina Vignali, non ha perso tempo e, parlando con Gianmarco Onestini dell’esperienza al Grande Fratello Vip 2 del fratello Luca, ha pesantemente confessato di averlo adorato per il suo comportamento maturo. Oltretutto la cestista ha rivelato di non aver mai provato alcuna simpatia per Soleil e che avrebbe tantissimo voluto che Luca avesse scelto Giulia Latini.

Non contenta la Vignali ha rivelato anche un aneddoto occorso proprio tra lei e Soleil rivelando “Lei mi disse che ero di serie B perché io e la mia squadra avevamo vinto il campionato di serie B. Ma fammi capire lei cosa era di serie A perché si era fatta tutta la serie A?!” divertendo tantissimo i colleghi gieffini che sono scoppiati tutti a ridere.

Valentina, in effetti, è molto amica con Giulia Latini e proprio per questo motivo non ha potuto fare a meno che congratularsi con Gianmarco per essere stato educato e non aver minimamente insultato Soleil visto che quest’ultima aveva tradito Luca Onestini con Marco Cartasegna quando l’ex tronista stava partecipando al Grande Fratello Vip 2.

“Tu sei stato molto bravo, umile. Io sarei entrata dicendo: “È stata un tr****e!”. Lei è proprio una rizza ca***! Tra lei e Bionditudo, l’uomo tac va su quella più provocante! È quello! Soleil è molto bella eh, per carità. Bionditudo però non te la dà la prima sera, ecco. L’altra non lo so!” ha infatti chiosato Valentina non rendendosi forse conto che queste sue esternazioni molto forti molto potrebbero avere delle conseguenze molto serie.

In molti infatti si stanno chiedendo se, nella prossima puntata del Grande Fratello di lunedì 6 maggio, Soleil Sorge entrerà nella casa per un confronto con Valentina Vignali. Non ci resta dunque che attendere la decisione di Barbara D’Urso che, dopo aver sentito queste forti dichiarazioni, non sarà sicuramente molto felice.