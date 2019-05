Grande Fratello 16, Valentina Vignali e Daniele Dal Moro troppo vicini. Il fidanzato disdice l’invito di Barbara D’Urso

Valentina Vignali nel centro del mirino per alcuni suoi atteggiamenti all’interno della casa del Grande Fratello 16, ha dovuto risponderne direttamente a Barbara D’Urso e agli opinionisti Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi. Non solo, perchè secondo anche gli utenti del web, la cestista avrebbe stretto un rapporto molto particolare con Daniele Dal Moro.

Questa vicinanza, come ben sappiamo, ha innescato una gelosia anche da parte della ragazza dal cuore di latta che, appena entrata nella casa di Cinecittà, si era invaghita del concorrente veneto tanto che i due avevano anche iniziato una sorta di relazione. Purtroppo però ad intromettersi nella coppia c’era sempre Valentina Vignali e proprio per questo i telespettatori hanno iniziato a sospettare qualcosa.

A puntare il dito contro la cestista Cristiano Malgioglio che, a suo avviso, non vedrebbe di buon occhio il comportamento della ragazza asserendo che la stessa non stia facendo certo una bella impressione. Dello stesso avviso l’ex coinquilina Ivana Icardi che non ha perso tempo per accusarla non solo di aver parlato male di lei ma soprattutto di aver fatto ancora peggio nei confronti del suo attuale fidanzato.

“Che coscienza pulitissima hai scusami Valentina? Come hai la faccia? Sei un’ipocrita! Parli per gli altri, questa è la cosa peggiore. Povero il tuo ragazzo” afferma Ivana dopo essere stata criticata alcune settimane fa proprio dalla Vignali per essersi avvicinata un po’ troppo a Gianmarco Onestini. Barbara D’Urso ha rincarato la dose rivelando appunto che il fidanzato di Valentina, sempre presente in studio, ha invece deciso di declinare l’invito per vedere la Vignali.

Questo sicuramente è stato un duro colpo per la cestista che, nonostante tutto, ha continuato a dimostrarsi sicura di sè asserendo altresì di non farsi nessun tipo di problema se una volta finito il Grande Fratello 16 non ci sarà il suo ragazzo ad aspettarla dal momento che “Morto un papa se ne fa un altro!”.