Grande Fratello 16, Valentina Vignali e Cristian Imparato attaccano duramente Sara Affi Fella di "Uomini e Donne"

Sara Affi Fella continua ad essere oggetto di critiche e di polemiche soprattutto dopo il suo comportamento scorretto avuto all’interno del trono classico di Uomini e Donne dove, senza tanti scrupoli, ha preso in giro non solo la redazione ma soprattutto la padrona di casa Maria De Filippi. Nelle scorse ore però l’ex tronista è entrata anche all’interno della casa del Grande Fratello 16, non in carne ed ossa ma nei racconti di alcuni inquilini.

Cristian Imparato e Valentina Vignali infatti, hanno discusso a lungo del celebre scandalo che ha coinvolto Sara nel settembre 2018 quando, uscita dal trono classico con Luigi Mastroianni, la stessa ammise di essere sempre stata fidanzata con Nicola Panico e di aver voluto intraprendere il ruolo di tronista solamente per avere visibilità.

I ragazzi del Grande Fratello 16 hanno intavolato il discorso di profili Instagram ma soprattutto di follower: Gennaro, particolarmente, ha ammesso di averne più di 100mila. E’ stato a questo punto che Cristian ha tirato in ballo Sara Affi Fella e lo scandalo che l’ha travolta. Come ben ricordiamo infatti, l’ex tronista perse decine di migliaia di seguaci ma soprattutto sponsor a seguito del suo inganno ai danni del dating show di Maria De Filippi.

“Vi ricordate la cosa di Sara Affi Fella? Ahahahah! Tutti si erano messi e le sono scalati i follower” ha infatti chiosato Cristian tra le risate generali degli altri concorrenti del reality. La più divertita di tutti però è stata Valentina Vignali che ha voluto anche raccontare di quando si è offesa perchè, con i capelli ricci, qualcuno aveva voluto paragonarla alla modella di Venafro.

“Oddio sì che mi ricordo! Facevano anche il countdown tipo capodanno!. Ha preso per il cu*o. La gente non è scema, se tu la prendi in giro è finita. Se inganni chi ti segue…” ha concluso Valentina mentre gli altri inquilini della casa continuavano a parlare male di Sara Affi Fella e del suo comportamento scorretto.