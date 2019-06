Grande Fratello 16, Taylor Mega attacca Francesca De André: "L’Italia ti odia, hai rotto le pa**e"

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello 16“, andato in onda nella giornata del 10 giugno su Canale 5, i telespettatori hanno assistito a uno scontro tra Francesca De André e Taylor Mega. L’ex fidanzata di Tony Effe è entrata negli studi di Cinecittà con il ruolo di disturbatrice nella coppia formata da Gennaro Lillio e per la De André.

E pare proprio che Taylor Mega sia riuscita a portare a termine il suo compito, poiché ha scaturito la furente gelosia di Francesca De André. La figlia di Cristiano infatti, per tutta la settimana, ha lanciato più di una frecciatina nei confronti della influencer, adirandosi quando Taylor è si è dovuta ammanettare con delle manette rose a Gennaro Lillio e trascorrere attaccata a lui alcune ore.

Il duro confronto tra Taylor Mega e Francesca De André

Inizialmente Taylor nega di averci provato con Gennaro Lillio, aggiungendo in seguito: “L’Italia ti odia, Cristiano Malgioglio aveva ragione. Non ce la fa più nessuno. Non ti sopporta più nessuno. Ho cercato di fartelo capire in tutti i modi”. La risposta di Francesca De André non si è fatta attendere: “Non passo da una relazione ad un’altra esattamente come fai tu con le mutande. Vuoi parlare, ma cosa devi dire? Preferisco non essere conosciuta per essere come te. Se sei sola nella vita ci sarà un motivo”.

Taylor Mega risponde invitando Francesca De André a non parlare della sua famiglia. Successivamente, dichiara che non riuscirà mai ad arrivare al suo livello, chiudendo che fuori dalla Casa nessuna la sopporta più. Lo scontro termina con una frase molto dura da parte della influencer: “Te lo dico per il mondo intero: hai rotto le p**le!”.

In questa circostanza, come spesso capitato in questa edizione, Barbara D’Urso ha preso le difese di Francesca De André. La conduttrice dichiara infatti che, fuori dagli studi di Cinecittà, non tutte le persone provano un odio nei suoi confronti.