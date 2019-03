Grande Fratello 16: svelati i primi nomi dei concorrenti

Lunedì 8 Aprile torna in prima serata su Canale 5 la sedicesima edizione del Grande Fratello, Il reality show come sempre si svolgerà nella casa di Cinecittà e partirà una settimana dopo la fine de L’isola dei famosi.

Nonostante gli svariati impegni dell’ultimo periodo, la conduzione del programma è stata affidata nuovamente a Barbara D’Urso; la conduttrice ad oggi è impegnata anche con Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

Per la D’urso questa è la quinta volta che le viene affidato il programma e stando alle prime anticipazioni sarà affiancata dal cantautore Cristiano Malgioglio, confermato nuovamente come opinionista.

Ulteriori rumors indicano Iva Zanicchi come volto femminile in veste di opinionista; nelle ultime ore la cantante starebbe perfezionando l’accordo con chi si occupa della produzione del realty show. Nel corso degli anni la D’Urso ha dato luce a dei veri e propri personaggi come Floriana Secondi, Serena Garitta, Jonathan Kashanian e Alberto Mezzetti; quest’ultimo è nel cast del Big Brother Brazil.

Anche nel quest’anno come quello scorso il cast che comporrà la sedicesima edizione del programma vedrà sia persone che fanno parte del mondo dello spettacolo sia persone comuni.

Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, tra i possibili nomi che prenderanno parte al Grande Fratello vi sono Fariba Teherani, la mamma di Giulia Salemi, Damiano Allotta, il fidanzato di Giovanni Ciacci, Ivana Icardi sorella del noto calciatore dell’Inter, Francesca De Andrè, figlie e nipote d’arte, Katarina Raniakova, l’ex moglie di Alex Belli, ed in fine l’hair stylist Kikò Nalli, ex marito dell’opinionista Tina Cipollari.

In fine, a completare il cast ci sarà anche Alberico Lemme, il noto farmacista contestato per le sue bizzare diete; Lemme parteciperà al programma in veste di guest star rimanendo in casa sette giorni e avrà il compito di far dimagrire i coinquilini.