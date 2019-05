Grande Fratello 16, Serena Rutelli ripensa alla madre biologica: "Sono curiosa"

Barbara D’Urso ha sconvolto e non poco l’equilibrio di Serena Rutelli e, nella puntata di lunedì 29 aprile 2019 come ben sappiamo ha fatto recapitare alla ragazza una lettera scritta personalmente dalla madre biologica. Se inizialmente Serena ha confessato di non volerne sapere in quanto lei ha già due genitori che l’hanno cresciuta amorevolmente, in questi giorni sembra aver ripensato a quella sera.

Nel daytime andato in onda venerdì 3 maggio, la concorrente del Grande Fratello, parlando con alcuni coinquilini della casa, si è lasciata andare ad uno sfogo che ha lasciato basiti e sgomenti tutti. Non solo, perchè durante un suo confessionale, Serena ha parlato della sua madre biologica ma soprattutto dei suoi fratelli dei quali aveva parlato Barbara nella puntata di lunedì.

L’estetista è sembrata molto confusa in merito a questa novità soprattutto perchè, sia lei che la sorella Monica, non sapevano dell’esistenza di questi ragazzi. “Perché quando ho vissuto con lei io questi fratelli non li ho mai visti. Capito quanto è strana questa cosa? Fa un effetto strano sapere che lei ha avuto altri figli” ha infatti chiosato Serena.

La gieffina ha oltretutto esternato la sua curiosità su di loro e di voler sapere come sono fatti mentre sulla madre biologica ricorda poco o nulla “Io di lei non so niente, quel poco che mi ricordo è che la vedevo soltanto quando andavo a dormire o dovevo mangiare” ha infatti raccontato la Rutelli davanti alle telecamere.

Sembra dunque che la curiosità abbia fatto riflettere moltissimo la gieffina tanto da voler, forse, fare un passo indietro rispetto all’idea esternata davanti a Barbara D’Urso durante la diretta scorsa. Martina Nasoni ha cercato di mettere in guardia l’amica asserendo che potrebbero anche venir fuori cose scomode ma soprattutto che potrebbero fare male tanto che anche Serena sembra aver molta paura di tornare in quel passato, che per lei è come se fosse un buco nero.