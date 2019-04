Grande Fratello 16, Serena Rutelli nuova concorrente. Papà Francesco: "Gliel’ho sconsigliato, ma ho dovuto arrendermi"

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Spero vivamente che Serena Palombelli si faccia conoscere per ciò che è e non deluda le aspettative non solo dei telespettatori ma soprattutto dei suoi genitori Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Un fardello bello pesante da portare per lei considerando anche il fatto che sarà 24 ore su 24 sotto l'occhio vigile delle telecamere.