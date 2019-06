Il primo faccia a faccia tra Mila Suarez e Francesca De André è avvenuto durante la finale del “Grande Fratello 16“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Riesce a trionfare in questa edizione Martina Nasoni, battendo in finale con il 60% delle preferenze, Enrico Contarin.

Oltre a decretare la vincitrice, in questa puntata del Grande Fratello 16 abbiamo potuto assistere ad alcuni scontri. La protagonista di tutto ciò, come capitato praticamente per l’intera edizione del reality show di Canale 5 è Francesca De André, che ha avuto una lite prima con Taylor Mega e poi con Mila Suarez negli studi.

Lo scontro tra Francesca De André e Mila Suarez

Subito dopo il filmato della De André, in cui abbiamo potuto vedere i momenti migliori vissuti nella Casa dalla gieffina, compreso il litigio con Mila Suarez, la conduttrice ha domandato alla modella se volesse aggiungere qualcosa su questa vecchia lite. Lei risponde di “no”, poiché ci penseranno i suoi avvocati ad agire legalmente nei suoi confronti.

La risposta di Francesca De André non si fa attendere: “Le tue minacce mi scivolano addosso! Allora anche la nuova fidanzata di Alex Belli deve appellarsi ai suoi avvocati per quello che hai detto nei suoi confronti? Hai forse bisogno di qualche euro per rifarti qualche altra cosa? Fai qualcosa da sola, ogni tanto, non attaccarti sempre agli altri”.

A dire la sua in questa vicenda ci pensa Cristiano Malgioglio, l’opinionista di questa edizione del Grande Fratello. Il paroliere ha più volte attaccato la De André a causa del suo comportamento aggressivo, e neanche in questa circostanza ci va leggero nei suoi confronti.

Infatti, con molta ironia, ha dichiarato: “Non ho mai sentito una donna dare della scimmia a un’altra donna! C’è un neurologo, ragazzi? Chiamatelo. Potevi vincere il Grande Fratello, ma dovevi moderare il tuo linguaggio”. La De André rivela di essere felice del percorso fatto nella Casa, poiché è stata sempre vera.