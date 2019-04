Grande Fratello 16, Morgan-Jessica Mazzoli: interviene anche un autore di "The Voice"

Ieri è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello nip, condotto anche quest’anno da Barbara D’Urso, tra i vari concorrenti vi è anche Jessica Mazzoli conosciuta per aver partecipato all’edizione di X-Factor del 2008 e soprattutto per essere stata la compagna di Morgan. Proprio del rapporto tra i due e delle accuse che entrambi si lanciano a vicenda se ne parla sui gironali. La causa della discussione riguarda il rapporto del cantante con la loro figlia che oggi ha sei anni.

Jessica Mazzoli sostiene che Morgan non si è mai occupato della figlia e in sei anni ha visto la piccola solo due volte, mentre il cantante replica che è la madre a non fargliela vedere ed a volere da lui solo i soldi. Questa polemica che è già stata affrontata in un altro programma della D’Urso Live-Non è la D’Urso, e stata ripresa anche al Grande Fratello. Prima di entrare nella casa, a Jessica è stato fatto vedere un video in cui Morgan dichiarava di essere stato “incastrato” con la bambina, queste dichiarazioni hanno ovviamente fatto infuriare la Mazzoli che ha risposto invitando il cantante a fare un percorso psicologico riabilitativo per poter vedere la loro figlia.

Alle dichiarazioni della ragazza non ha risposto direttamente Morgan ma un autore di The Voice, talent-show di Rai2 che andrà in onda nelle prossime settimane nel quale Morgan è un dei coach. Cesere Vodani, su twitter commenta cosa ne pensa dell’entrata della Mazzoli al Grande Fratello.

In un tweet Vodani scrive: “ Al GF la ex fidanzata di Morgan che lo attacca. Siete pietosi pietosi! Noi vinceremo lo stesso e del vostro fango non ce ne frega niente. Ormai siete agli ultimi giorni di Pompei.” Se la prende quindi con il programma criticando la scelta della Mazzoli come concorrente solo per attaccare Morgan, inoltre continua con un altro tweet: “Credimi è tutto tranne che un gioco. Live Non e’ la D’Urso Jessica su Morgan…. ok…. ma al GF ?????????????? No non è un gioco Luca. Non si porge l’altra guancia. Noi siamo una squadra compatta forte e con la schiena dritta proprio come Simona”.

Adesso dei post non c’è più traccia perché ha eliminato i due tweet. Il fatto, comunque, che i due protagonisti partecipino a due programmi molto seguiti come The Voice ed il Grande Fratello sicuramente farà aumentare la polemica.