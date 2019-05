Grande Fratello 16, Mila Suarez furiosa contro Francesca De Andrè: "Sto male. Bullismo e razzismo sono reati”

Mila Suarez ha abbandonato definitivamente la casa del Grande Fratello 16 solamente lunedì 13 maggio ma non sembra aver dimenticato gli scontri e le parole pesanti su di lei da parte di Francesca De Andrè. Inutile dire che il comportamento della nipote di Faber ha letteralmente lasciato basiti e senza parole non solo i telespettatori affezionati al reality ma anche gli utenti del web.

Ora che Mila è fuori dalla casa di Cinecittà, ha deciso di agire per vie legali nei confronti della De Andrè e con post sul suo profilo Instagram ha rivelato altresì di aver preso contatti con gli avvocati e di essere pronta a denunciare la collega gieffina. In questo momento sembra proprio che la stessa Suarez non stia bene fisicamente tanto da ammettere altresì di essere molto provata a livello non solo psicologico ma soprattutto morale.

“Il bullismo non è uno scherzo. Il bullismo è un reato. E come il bullismo mi sono stati accreditati altri reati come razzismo, diffamazione e mobbing” ha infatti ribadito Mila su Instagram. La stessa si è scusata con i propri follower ammettendo di aver trascorso l’intera giornata di venerdì 17 maggio in compagnia dei propri avvocati per informarsi sul da farsi in merito a tutto questo maltrattamento.

“La sua è stata pura violenza” ha continuato la modella che ha anche risposto in modo molto categorico a chi, invece, ha voluto prendere le difese della De Andrè specificando che, ad oggi, non è assolutamente sua intenzione mettere una pietra sopra a tutto ciò che è successo all’interno della casa del Grande Fratello 16.

Per Mila infatti il trattamento di Francesca nei suoi confronti è stata pura violenza, e lei non è di certo una che si fa scivolare addosso questi reati. Non ci resta dunque che attendere per vedere come si evolverà la situazione tra le due gieffine ma soprattutto se Carmelita metterà al corrente di tutto proprio la De Andrè nella puntata di lunedì 20 maggio 2019.