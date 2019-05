Grande Fratello 16, Michael Terlizzi preso in giro dagli altri inquilini. Il ragazzo reagisce in maniera inaspettata

Michael Terlizzi, dopo un inizio un po’ traballante all’interno della casa del Grande Fratello 16, sembra aver legato con la maggiorparte dei ragazzi del reality e in maniera particolare con Kikò, Cristian ed Enrico. E’ proprio con loro che, il figlio di Franco, si è lasciato andare spesso a duri sfoghi ma soprattutto a confidenze molto private.

Nelle ultime ore, Michael è ritornato a parlare nuovamente della sua malattia alle braccia ovvero la sinostosi radio ulnare, una malformazione che impedirebbe al ragazzo di muovere bene le braccia e che gli ha causato, nel corso della sua vita, non pochi disagi soprattutto con le donne. Kikò, Cristian ed Enrico hanno manifestato un certo fastidio in merito ad una affermazione fatta da Barbara D’Urso durante la diretta in onda lunedì 29 aprile.

La conduttrice infatti ha svelato che qualcuno all’interno della casa si sarebbe permesso di prendere in giro Michael per la sua malattia ridendo sulle difficoltà del ragazzo. Se da una parte gli amici del figlio di Franco sono insorti e hanno condannato questo terribile gesto, la reazione del Terlizzi è stata del tutto inaspettata.

“A me non me ne frega nulla sinceramente, se uno l’ha fatto gli chiedo: “Spiegami perchè l’hai fatto”. Devi dare a tutti la possibilità di spiegarsi” ha infatti rivelato Michael asserendo altresì che forse la presa in giro era da parte di un concorrente che non sapeva della sua malattia. Terlizzi ha così dimostrato di essere un ragazzo molto maturo e anche con Cristian Imparato, con il quale all’inizio non sembrava correre buon sangue, è riuscito ad instaurare un bellissimo rapporto.

A tal proposito il bambino prodigio di “Io Canto” ha voluto difendere a spada tratta il suo amico sottolineando come prendere in giro un ragazzo con una disabilità sia una cosa inconcepibile. Cristian oltretutto ha altresì confessato che se fosse successa a lui una cosa simile avrebbe sarebbe certamente sbottato e in maniera molto pesante.