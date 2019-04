Grande Fratello 16, Michael Terlizzi parla della sua malattia e rivela: "Sono nato così, non volevo espormi!"

Michael Terlizzi, dopo aver partecipato come tentatore a Temptation Island Vip, finalmente è a tutti gli effetti un concorrente del Grande Fratello 16. Dentro la casa però, il ragazzo ha avuto modo di farsi conoscere dai suoi coinquilini e anche di raccontare loro la sua malattia ovvero un problema fisico che nessuno ha notato sino ad oggi.

E’ stata Jessica Mazzoli a chiedere spiegazioni in merito quando ha visto il ragazzo mettersi il gel nei capelli senza riuscire a girare il palmo della mano. Una cosa stranissima che però ha costretto finalmente Michael a rivelare ciò che da parecchio tempo sembrava creargli imbarazzo tanto da precrudergli alcuni lavori importanti e partecipazioni ai vari reality.

“Non posso ruotare il braccio” ha infatti confessato Terlizzi a Jessica mentre quest’ultima si stava sfogando del suo ex Morgan quasi a voler sottolineare che purtroppo nessuno è perfetto. Questo problema Michael ce l’ha da quando è nato e proprio per questo motivo ha dichiarato “Sono nato così, non ci posso fare niente”.

Michael infatti soffre di Sinostosi radio ulnare e questa sua disabilità lo ha sempre limitato tanto da evitare spesse volte di esporsi troppo. “Io nascondo bene la cosa, è 30 anni che lo faccio. Non ho mai accettato tante cose perché mi dava fastidio. No, non è imbarazzo. Ho sbagliato fino a ora sinceramente. Alla fine ci sono arrivato comunque a fare le cose. E senza che io provassi, è capitato per mio padre” ha infatti rivelato il ragazzo.

Il gieffino oltretutto ha spiegato di aver ricevuto negli anni moltissime proposte ma che però ha sempre rifiutato a causa della sua malattia. Oggi però Michael ha deciso di rivelare a tutti il suo problema con la speranza che una volta finito il Grande Fratello le opportunità di lavoro possano aumentare. “Mi dicono che ho la faccia da cinema. Ma come faccio? Se io devo fare un film mettiamo di guerra e devo sparare, non posso. Mentre ce ne sono tanti altri che possono farlo. Ci sono altri bei ragazzi” ha concluso Michael.