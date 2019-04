Grande Fratello 16, Michael Terlizzi nella bufera per una presunta bestemmia: la reazione del web

Michael Terlizzi, concorrente del reality show di Canale 5 “Grande Fratello 16” e figlio dell’ex naufrago de “L’Isola dei Famosi” Franco Terlizzi, è tornato a far parlare di sé a causa di alcuni rumors che circolano sul web, riguardanti una presunta bestemmia che avrebbe – il condizionale è d’obbligo in questi casi – pronunciato l’inquilino della casa più spiata d’Italia.

La notizia della presunta bestemmia che avrebbe pronunciato Terlizzi sta scatenando il popolo degli internauti che, sui principali social network di condivisione, stanno pasando ai raggi x il video che riprende il momento in cui Michael ha pronunciato una frase che – a detta di molti – sembrerebbe proprio gravemente offensiva.

Michael Terlizzi nella bufera

La sedicesima edizione del “Grande Fratello” condotto da Barbara D’Urso è iniziata da qualche settimana e, dopo la pioggia di diffide e querele ricevute da alcuni concorrenti del reality, arrivano oggi nuovi guai per il popolare programma della rete ammiraglia del Biscione, che ora dovrà fronteggiare la questione della presunta bestemmia che avrebbe pronunciato Michael Terlizzi.

I telespettatori più attenti e i fan del programma mentre stavano assistendo ad una diretta dalla casa più spiata d’Italia non hanno potuto fare a a meno di notare l’esclamazione di Terlizzi, parole che – a detta di molti – rievocavano una grave offesa religiosa; mentre i primi dubbi si insinuavano tra i telespettaatori, sul web si è scatenata una bufera mediatica.

Sta circolando nelle ultime ore anche un video del momento in cui Michael avrebbe pronunciato l’infausta esclamazione, immagini che sono state attentamente analizzate frame dopo frame dal popolo del web, che non ha mancato occasione per commentare l’accaduto, dividendosi tra chi riconosce nelle parole di Terlizzi una bestemmia e chi invece ritiene Michael assolutamente innocente.

Sicuramente anche la produzione del Grande Fratello prenderà in esame il momento segnalato dai telespettatori, e solo loro potranno stabilire con certezza cosa effettivamente sia stato pronunciato dal concorrente. Si sa già che Mediaset, così come il “Grande Fratello” e la stessa conduttrice Barbara D’Urso, hanno una tolleranza zero nei confronti di chi pronuncia delle bestemmia, quindi non ci resta che aspettare la prossima puntata del reality per scoprire quale sarà il futuro di Machael Terlizzi al “Grande Fratello”.