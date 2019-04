Grande Fratello 16, Martina Nasoni spiega la malattia ai coinquilini. La ragazza soffre di cardiomiopatia ipertrofica

Martina Nasoni, che lunedì 8 aprile 2019 quando è entrata nella casa del Grande Fratello ha ammesso di essere lei la ragazza dal cuore di latta della canzone di Irama, ha voluto spiegare con tranquillità la sua malattia agli altri coinquilini del reality. Dopo aver superato moltissime difficiltà, Martina ha dichiarato di essere diventata sicuramente più forte ma soprattutto ha iniziato a vedere la vita in modo diverso.

La Nasoni, sembra essersi integrata perfettamente con tutti, e proprio per questo motivo Mila e Jessica le hanno chiesto di raccontare per filo e per segno come si è accorta di essere malata. La ragazza ha dunque dovuto ripercorrere il suo passato ma non ha voluto parlare solamente della suo cardiomiopatia ipertrofica ma anche della sua vita in generale e soprattutto della sua ultima storia d’amore finita malissimo.

Martina infatti è felicemente single ma non disdegnerebbe sicuramente innamorarsi magari anche all’interno della casa del Grande Fratello. Nel frattempo, la stessa, ha voluto farsi conoscere ma soprattutto, dopo aver fatto una difficile confessione sulla sua amata mamma, ha in pratica spiegato quali sono si sintomi e le problematiche della sua malattia.

“Il mio cuore si riempie di molto sangue e poi non riesce a buttarlo fuori. Con questa mia storia, io non voglio farmi compatire dagli altri. Vorrei che gli altri capiscano le cose che ho dovuto subire e che vanno sempre affrontare in un certo modo. Non bisogna mai farsi mettere i piedi in testa dalla vita. La vita è una sola. Io conosco benissimo i miei limiti e so quando mi devo fermare” ha infatti chiosato Martina pronta a donare forza non solo agli inquilini ma soprattutto a tutte le persone malate come lei.

Martina infatti ha ammesso che per lei è bello ripercorrere tutto quello che è stato anche se ricordare potrebbe essere forte e pesante. Sembra infatti che molte persone, prima della sua entrata nella casa del GF, le abbiano chiesto se il fatto di portare sulle spalle la sua storia le avrebbe causato qualche problema “Io ho sempre risposto di no: quella che sono adesso è la parte migliore di me. Non ho nulla di cui vergognarmi” ha concluso la Nasoni.