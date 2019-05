Grande Fratello 16, Martina Nasoni e il bacio appassionato con Gennaro. Francesca De Andrè furiosa

Nelle ultime ore sembra che nella casa del Grande Fratello 16 a farla da padrona siano state le litigate e le incomprensioni tra alcuni inquilini del reality. Tutta colpa della prova data dagli autori ed il bacio un po’ troppo osè tra Martina Nasoni e Gennaro Lillio scambiato per gioco e per colpa degli autori.

La produzione infatti, nei giorni scorsi, ha assegnato un compito ben preciso ai gieffini ovvero baciarsi tra loro ma il contatto tra l’ex fidanzato di Lory Del Santo e Martina è stato un po’ troppo sopra le righe. Questo almeno è ciò che ha rivelato Francesca De Andrè che, sembra essersi dimostrata un po’ gelosa nei confronti dell’amico Gennaro pur essendo ancora la fidanzata di Giorgio.

Sicura di sè, la nipote di Faber ha inizialmente voluto interpellare Daniele Dal Moro e, quando il ragazzo le ha ribadito di essere alquanto indifferente al comportamento della Nasoni, Francesca ha deciso di confrontarsi proprio con Martina. Quest’ultima ha dimostrato di essere con la coscienza a posto considerando anche il fatto che la De Andrè e Lillio sono solamente amici e nulla più.

“Ti sono stata accanto per settimane, fai l’innamorata di Daniele e poi provi a mettere la lingua in bocca a Gennaro? Tra l’altro amico di Daniele?” ha infatti chiosato la nipote di Faber mentre Martina in confessionale ha sottolineato: “Non è il suo fidanzato, non ho fatto nulla di male” ribadendo dunque il suo pensiero ovvero che Francesca sembra essere un po’ troppo gelosa di Gennaro pur non essendo la sua fidanzata.

Diverso il discorso invece di Daniele Dal Moro che ha sottolineato di voler ancora bene a Martina ma di preferire mantenere le distanze onde evitare di creare l’ennesima discussione e polemica con la ragazza. Non ci resta dunque che attendere una nuova puntata del Grande Fratello 16 per vedere cosa ne penserà la padrona di casa Carmelita D’Urso.