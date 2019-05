Grande Fratello 16, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sempre più distanti: "Mi sono rovinato questa esperienza”

Cosa ne pensa l’autore

Mara Ricci - Daniele non riesce a farsi capire da Martina che vede in lui un ragazzo onesto e sincero ma che cambia davanti agli altri. Forse Dal Moro ha fatto il passo più lungo della gamba e quanto si è reso conto di non voler continuare con Martina, per paura di farla soffrire, ha fatto un passo indietro. A mio avviso entrambi dovrebbero voltare pagina e viversi questa esperienza del Grande Fratello 16 senza liti, accuse e pensieri.