Grande Fratello 16, Luca Onestini si scaglia duramente contro Francesca De Andrè: "Bulletta di ‘sto ca…”

Luca Onestini è un fiume in piena e, dopo aver visto lo scontro avvenuto tra il suo fratellino minore e Francesca De Andrè, ha voluto dire la sua in merito. A poche ore dalla finalissima del “Grande Fratello 16”, l’ex tronista ha voluto attaccare duramente la nipote di Faber rea di aver intrapreso un atteggiamento alquanto pesante all’interno del reality.

Sono state moltissime le volte in cui lo stesso Luca si è ritrovato a commentare negativamente il reality ma anche la conduttrice Barbara D’Urso durante l’esperienza del suo fratellino minore. Anche qualche giorno fa, lo stesso ex tronista, ha puntato il dito contro Carmelita per non aver contattato nessun rappresentante della sua famiglia tantomeno lui per omaggiare Gianmarco durante una delle dirette del lunedì sera.

Fortunatamente, il messaggio di Luca è arrivato a chi di dovere dal momento che lo scorso lunedì 3 giugno, Gianmarco ha avuto la possibilità di abbracciare nuovamente il padre dopo due mesi di lontananza. Questo non sembra però aver tranquillizzato il giovane che nelle scorse ore si è scagliato duramente contro Francesca De Andrè asserendo il suo pensiero su di lei e mandando su tutte le furie la nipote di Faber.

“Prendi il tuo amico Gianmarca, la tua amica, Gianmarchina di sto ca… e lo porti qua. Perché la prossima volta che mi dicono qualcosa prendo una mazza da baseball e faccio razzìa” sono state infatti le parole di Francesca durante uno sfogo con Gennaro Lillio. Immediata la reazione di Luca Onestini sul suo profilo Instagram che senza tanti giri di parole ha voluto scrivere un messaggio contro la De Andrè.

“Poverina, si è offesa che Gianmarco le abbia detto le cose in faccia, quelle che pensiamo tutti, facendola scendere dal piedistallo! E ora ripartono le buffonate da bulletta di sto ca… (come dice lei). Mi meraviglio che gli altri non abbiano il coraggio di dirle niente e anzi, le facciano pure da schiavi. Scioccato!” ha infatti chiosato l’ex tronista che ha anche annunciato di non voler essere presente durante la finalissima che si terrà lunedì 10 giugno.