Grande Fratello 16, Luca Onestini e la sorpresa a Gianmarco: "Sono fiero di te"

Finalmente arriva la prima sorpresa anche per Gianmarco Onestini, uno dei concorrenti di questa edizione del “Grande Fratello“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme ai suoi due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Luca Onestini, intervistato da Federica Panicucci a “Mattino Cinque“, ha rivelato di non essere mai stato invitato nei vari salotti televisivi o negli studi del reality show poiché alcune dichiarazioni potrebbero dare fastidio a qualcuno. Quindi, per fare una sorpresa a Gianmarco, decide di urlare con l’ausilio di un megafono, tutta la vicinanza nei suoi confronti.

La sorpresa di Luca Onestini

Queste sono le parole dette dall’ex corteggiatore di “Uomini e Donne” nei confronti del fratello mentre si trova fuori dagli studi di Cinecittà: “Gianmarco, sono Luca, sono fiero di te fratellone. Avanti così, sei fortissimo Gimbo! Daje fratè. Sempre con te fratellone”.

La sorpresa viene commentata poi anche da Luca Onestini sul proprio profilo Instagram. Il ragazzo pubblica infatti la clip mentre urla con il megafono fuori dagli studi, scrivendo poi in didascalia, in cui sembra lanciare anche una piccola frecciatina a Barbara D’Urso ed ai suoi autori: “Missione compiuta! E quando provano a tapparvi la bocca, voi urlate ancora più forte! Deve ancora nascere la persona che possa impedirmi di farti sentire il mio sostegno !!!”. Arriva poi anche il commento di Ivana Mrazova: “Non c’è cosa più bella che potevi fare per Gimbo!”.

Gianmarco Onestini ha commentato con molta emozione il messaggio rilasciato da Luca Onestini. Come possiamo vedere nel video pubblicato dal sito del “GF”, il gieffino si è lasciato andare ad un pianto liberatorio. Il momento, però, seppur emozionate, è durato una manciata di secondi. Infatti la regia, dopo essersi accorti della sorpresa, ha deciso immediatamente di aumentare il volume della musica in Casa.