Grande Fratello 16, le anticipazioni: verranno proclamati gli altri finalisti che affiancheranno Gennaro Lillio

Nell’ultima puntata del “Grande Fratello Nip“, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio, non sono mancate le sorprese. Infatti, oltre ad alcuni chiarimenti di Francesca De André con il suo fidanzato Giorgio Tambellini, il gieffino Gennaro Lillio viene nominato come primo finalista di questa edizione.

Si tratta della penultima puntata, poiché il 10 giugno andrà in scena la finale del “Grande Fratello Nip“. I concorrenti quindi, arrivati a questo punto, faranno di tutto per arrivare fino alla fine. Al momento però, non sappiamo in che modo verranno scelti i ragazzi che andranno in finale, ma sicuramente il pubblico avrà un ruolo di vitale importanza grazie ad alcuni televoti flash.

Le anticipazioni del 3 giugno

Durante la semifinale, tutti i concorrenti saranno messi alla prova attraverso scelte difficili, dove conterà molto anche la loro fortuna. Il loro scopo è quello di conquistare gli ultimi posti per la finale e raggiungere quindi lo stesso traguardo di Gennaro Lillio. Ovviamente, non mancheranno neanche i colpi di scena.

Uno di questi potrebbe essere una sorpresa per Michael Terlizzi. Il bel ragazzo è stato protagonista di un duro sfogo durante una chiacchierata con Kikò Nalli, dichiarando di sentire molto la mancanza della sua famiglia. Proprio per questo motivo, nella puntata di questa potrebbe esserci un ingresso per lui. Si dovrebbe parlare anche dell’ingresso di Taylor Mega, l’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” che ha scaturito una forte gelosia nei confronti di Francesca De André.

La conduttrice nel corso della serata dovrà comunicare ai concorrenti l’esito del televoto che durante questa settimana ha visto sfidarsi Erica Piamonte, Enrico Contarin e Kikò Nalli. Secondo gli ultimi sondaggi, sembra che i primi due siano i veri favoriti per passare il televoto, causando quindi l’eliminazione dell’ex compagno di Tina Cipollari.