Grande Fratello 16, la reazione di Chicco Nalli alle parole del figlio: "Capiremo insieme. Tina? Non me l’aspettavo"

Il Grande Fratello ha messo in piedi un tourbillon mediatico intorno alla questione che vede protagonista Chicco Nalli e l’ex concorrente Ambra Lombardo. Il bacio che la bella professoressa siciliana a dato all’hair stylist durante la diretta serale su Canale 5, ha fatto storcere qualche naso, soprattutto quelli del figlio Francesco e dell’ex moglie Tina Cipollari.

La reazione di Kikò dopo aver letto e ascoltato le parole di Tina, è stata di grande sorpresa e sgomento. Nalli ha affermato che non si sarebbe aspettato questo tipo di comportamento dalla sua ex moglie, reputandolo estraneo ai modi che ha di solito nel rapportarsi con lui. Ha, però, interrotto il discorso, quasi per far intendere che vorrà riaprirlo in altra sede e a nulla è valso l’intervento della D’Urso che ha provato a scalzare un po’ un reticente Kikò: l’uomo non ha voluto aggiungere altro.

Grande Fratello, le parole di Chicco per il figlio Francesco e per l’ex moglie Tina Cipollari

Al contrario, quando ha saputo che il figlio 12enne Francesco ha preso male il bacio tra lui e Ambra, reputando quest’ultima interessata solo alla notorietà, ha voluto mandare un messaggio al suo bimbo e, con fare amorevole, ha cercato di rasserenarlo il più possibile: “Francesco, amore mio, ricordati che papà è sempre papà, papà ci sarà sempre! Ne parleremo insieme, insieme si risolvono i problemi e capiremo insieme se è sbagliato o se è giusto e quello che si deve fare, questo sì!“.

Parole sofferte, pronunciate con la consapevolezza di non avere la possibilità di interagire con lui e di poterlo rassicurare anche con un abbraccio. Kikò, poi, precisa che non vuole sollevare nessun polverone e che la questione la affronterà una volta fuori dal Grande Fratello.

Sul rapporto con Tina Cipollari vuole precisare che non intende comprometterlo per nessuna ragione al mondo: “Non sarà questo che andrà ad incrinare i rapporti con la mia ex moglie, con la quale ho un rapporto ottimo, bellissimo, ma non saranno questa st****ate a rovinare la mia vita (…) Io sono qui dentro Ambra l’ho conosciuta pochissimo. È ovvio che non posso dire di amare una donna ed è ovvio che lei non può dire di amare Chicco“.